Ударов КАБами в 10 раз меньше: активность авиации РФ снизилась на большей части передовой, — ISW

По словам аналитиков, данные NASA FIRMS частично подтверждают заявления представителей ВСУ. В Сумской же области удары авиабомбами снизились в два раза, хотя сложно сказать, сохранится ли тенденция.

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Активность российской авиации снижается на большей части театра военных действий, хотя такое снижение темпов может быть временным, и причина пока неясна. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 22 августа.

Представители украинских бригад, действующих на направлениях Покровска и Часового Яра, сообщили об общем снижении ударов КАБами и снижении активности российской авиации 22 августа.

Представитель украинской бригады с Покровского направления предположил, что недостаток российских самолетов и возможности украинской ПВО на этом участке фронта могут вынудить российских военных снизить активность авиации. ISW пока не нашли подтверждений таким сообщениям.

Представитель Харьковской группы войск Украины полковник Виталий Саранцев 18 августа сообщил, что российские силы наносили 30-40 ударов в день на Харьковском направлении несколько недель назад, но в предыдущие несколько дней количество ударов сократилось до 1-4 в день.

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Саранцев также заявил, что силы РФ могут наносить меньше ударов корректируемыми бомбами из-за того, что сейчас в приоритете авиационные операции на Покровском, Курском и Сумском направлениях или же защита российских аэродромов от украинских ударов.

Данные об ударах КАБами в Харьковской области

Данные NASA FIRMS частично подтверждают заявления Саранцева относительно активности авиации РФ на Харьковском направлении. Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник 15 августа заявил, что ВС РФ запустили вдвое меньше корректируемых бомб по Сумской области, чем 14 августа. Хотя сложно сказать, сохранится ли тенденция.

Удары Шахедами по передовой линии

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь с 21 на 22 августа войска РФ запустили 10 дронов "Шахед-136/131" из Курской области — в основном по передовым украинским позициям в Харьковской области. Также сообщалось, что украинские войска сбили два из таких беспилотников. Применение "Шахедов" на передовой, а не в тыловых районах, может указывать на то, что российские войска ищут способы возместить сокращение ударов КАБами на ряде участков линии фронта. Недавно Украина нанесла удары по нескольким аэродромам на территории РФ и уничтожила склады боеприпасов с КАБами, и эти удары могли вызвать временные сбои в работе российской авиации. ВС РФ также направляют авиационные средства на оборону Курской области.

Напомним, что, комментируя удары по складами КАБов в Липецке, военный эксперт Sky News отметил, что управляемые авиабомбы невозможно сбивать в воздухе, а единственный способ им противостоять — атаковать их носители на российской стороне границы.

Также сообщалось, что, по данным американских аналитиков из ISW, Силы обороны Украины продвинулись в Курской области и заняли новый населенный пункт.