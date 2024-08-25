Прорыв под Курском: в ВСУ рассказали, сколько россиянам нужно бойцов для контрнаступления

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, противник крайне зависит от транспортных связей, поэтому ему крайне сложно перебрасывать подразделения на другие направления. В Москве считали, что пограничные регионы в безопасности.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается уже практически 3 недели и россияне практически никак не реагируют на продвижение Сил обороны, хоть и продолжают перебрасывать войска. Деталями поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире "24 канала".

По его словам, у противника сейчас нет возможности перебросить значительное количество войск в Курскую область, ведь для этого нужно переориентировать всю логистику с других частей фронта — в Запорожской, Донецкой и Харьковской областей. Это огромный объем работы.

Кроме того, как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск, ВС РФ крайне зависят от транспортных связей, ведь в Москве считали, что пограничные регионы никогда не будут атакованы, поэтому и логистику там выстраивать не нужно.

"Россия начинает перемещать войска из Крыма, часть уже перетащила с поля боя, но она незначительна. Однако все-таки несколько тысяч, возможно, уже и десяток тысяч солдат Россия была вынуждена снять для того, чтобы усилить войска на Курщине", — заявил Иван Тимочко.

Также известно, что для того, чтобы перебазировать несколько тысяч бойцов, нужно огромное количество транспорта и железная дорога. У россиян с этим наблюдаются некоторые проблемы.

Нужно организовать питание, разместить бойцов, а также сделать все для того, чтобы не было хаоса. А вот тот контингент, который оказался в оперативном окружении у реки Сейм, командование ВС РФ не может обеспечить надлежащими средствами обороны.

"Издание The New York Times написало, что россиянам надо там как минимум 50 тысяч бойцов, я об этом уже говорил ранее, но все-таки им придется еще больше перетянуть, чтобы была возможность подготовить контрнаступление", — подытожил Иван Тимочко.

Напомним, 25 августа президент Украины Владимир Зеленский высказался о результатах прорыва ВСУ в Курской области. По его словам, оккупанты были намерены взять под свой контроль Харьков, однако ничего не вышло. Следующий шаг должен был случиться в Сумской области, но действия Сил обороны изменили их планы.