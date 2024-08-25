Прорив під Курськом: у ЗСУ розповіли, скільки росіянам потрібно бійців для контрнаступу

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, противник вкрай залежить від транспортних зв'язків, тому йому вкрай складно перекидати підрозділи на інші напрямки. У Москві вважали, що прикордонні регіони в безпеці.

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Операція ЗСУ в Курській області триває вже майже 3 тижні і росіяни практично ніяк не реагують на просування Сил оборони, хоч і продовжують перекидати війська. Деталями поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі "24 каналу".

За його словами, у противника наразі немає можливості перекинути значну кількість військ у Курську область, адже для цього потрібно переорієнтувати всю логістику з інших частин фронту — до Запорізької, Донецької та Харківської областей. Це величезний обсяг роботи.

Крім того, як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ, ЗС РФ вкрай залежать від транспортних зв'язків, адже в Москві вважали, що прикордонні регіони ніколи не будуть атаковані, тож і логістику там вибудовувати не потрібно.

"Росія починає переміщати війська з Криму, частину вже перетягнула з поля бою, але вона незначна. Однак усе-таки кілька тисяч, можливо, вже й десяток тисяч солдатів Росія була змушена зняти для того, щоб посилити війська на Курщині", — заявив Іван Тимочко.

Також відомо, що для того, щоб перебазувати кілька тисяч бійців, потрібна величезна кількість транспорту і залізниця. У росіян із цим спостерігаються деякі проблеми.

Потрібно організувати харчування, розмістити бійців, а також зробити все для того, щоб не було хаосу. А ось той контингент, який опинився в оперативному оточенні біля річки Сейм, командування ЗС РФ не може забезпечити належними засобами оборони.

"Видання The New York Times написало, що росіянам треба там щонайменше 50 тисяч бійців, я про це вже говорив раніше, але все-таки їм доведеться ще більше перетягнути, щоб була можливість підготувати контрнаступ", — підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, 25 серпня президент України Володимир Зеленський висловився про результати прориву ЗСУ в Курській області. За його словами, окупанти мали намір узяти під свій контроль Харків, однак нічого не вийшло. Наступний крок мав статися в Сумській області, але дії Сил оборони змінили їхні плани.