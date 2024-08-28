Удар по отелю в Кривом Роге: спасатели завершили поиски, количество жертв возросло (фото)

Во время поисково-спасательных работ в гостинице "Аврора" в Кривом Роге Днепропетровской области было найдено тело еще одного человека. Таким образом несовместимые с жизнью травмы от российского удара получили четыре человека.

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Ночью в среду, 28 августа, спасатели деблокировали из-под завалов отеля в Кривом Роге тело еще одного человека. Об этом сообщают в ГСЧС.

Количество погибших в отеле возросло до четырех.

Поисково-спасательные работы были завершены.

Всего, как отмечают в ГСЧС, в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 26 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

В результате атаки было разрушено здание отеля, повреждены восемь автомобилей, заведение питания, магазины, выбиты окна в домах.

Рядом с разрушенным гражданским объектом полиция развернула мобильный пункт полиции для приема обращений граждан. По состоянию на вечер 27 августа в полицию поступило 71 заявление от пострадавших о повреждении имущества.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Криворожской РГА Евгений Ситниченко сообщил, что сегодня, 28 августа, в городе объявлен Днем траура по погибшим.

Напомним, во вторник днем, 27 августа, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что россияне нанесли "прямой ракетный удар" по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. Одну из пострадавших, 43-летнюю женщину, вытащили из-под завалов вчера утром. По его словам, женщину доставили в реанимацию, она пришла в себя, но состояние тяжелое.