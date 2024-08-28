Удар по готелю в Кривому Розі: рятувальники завершили пошуки, кількість жертв зросла (фото)

Під час пошуково-рятувальних робіт у готелі "Аврора" у Кривому Розі Дніпропетровської області було знайдено тіло ще однієї людини. Таким чином несумісні із життям травми від російського удару дістали четверо осіб.

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Вночі у середу, 28 серпня, рятувальники деблокували з-під завалів готелю у Кривому Розі тіло ще однієї особи. Про це повідомляють в ДСНС.

Кількість загиблих у готелі зросла до чотирьох.

Пошуково-рятувальні роботи було завершено.

Усього, як зазначають у ДСНС, внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 26 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

У результаті атаки було зруйновано будівлю готелю, пошкоджені вісім автомобілів, заклад харчування, магазини, вибиті вікна в будинках.

Поряд зі зруйновним цивільним об’єктом поліція розгорнула мобільний пункт поліції для прийому звернень громадян. Станом на вечір 27 серпня до правоохоронців надійшла 71 заява від постраждалих про пошкодження майна.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко повідомив, що сьогодні, 28 серпня, у місті оголошено Днем жалоби за загиблими.

Нагадаємо, у вівторок вдень, 27 серпня, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що росіяни завдали "прямий ракетний удар" по готелю "Аврора" у Кривому Розі. Одну з постраждалих, 43-річну жінку, витягнули з-під завалів вчора вранці. З його слів, жінку доправили у реанімацію, вона прийшла до тями, але стан важкий.