Лучший украинский танк "Оплот": в ВСУ показали редкий образец бронетехники (фото)

Танк "Оплот", о котором практически ничего не известно в публичной плоскости, используют украинские военные в Харьковской области.

Related video

Третья отдельная танковая Железная бригада опубликовала фото основного боевого танка "Оплот", который, вероятно, находится на вооружении одного из подразделений этой бригады и используется для обороны Харьковской области. Дополнительной информации обнародовано не было, однако именно это сообщение является важным, поскольку впервые за весь период полномасштабной войны против России упоминается об участии танка "Оплот" в боевых действиях Сил обороны Украины, отмечает портал Defense Express.

Аналитики отметили, что до сих пор в публичных источниках информации танк "Оплот" вообще упоминался крайне редко.

"Лучший украинский танк "Оплот". Это защитники Харьковщины — Железная бригада", — говорится в сообщении бригады.

Единственное, что можно вспомнить, — это заявление бывшего министра обороны Алексея Резникова в мае 2023 года о намерении заказать танки "Оплот" для Вооруженных сил Украины и наладить их серийное производство.

Defense Express отметили, что редкие образцы украинского вооружения, находящиеся на вооружении украинского войска, всегда вызывают повышенный интерес. Аналитики вспомнили и другие уникальные образцы отечественной военной техники, которые ранее появлялись в новостях.

Например, в конце мая 2022 года сообщалось, что танк Т-84У уже дважды был замечен на передовой.

Фото: TankDiary / Х

Кроме того, в июне 2022 года стало известно, что украинские бойцы использовали "перуанский" БТР-4МВ1 для уничтожения вражеских сил, а также упоминалось о редкой бронемашине "Овод", созданной на базе ГАЗ-66.

Напомним, 21 августа Defense Express сообщали, что ВСУ могли атаковать зенитный ракетный комплекс ВС РФ С-300 вблизи Новошахтинска Ростовской области ракетой "Нептун".

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады затрофеили в Курской области российский танк Т-90М "Прорыв".