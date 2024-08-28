Найкращий український танк "Оплот": у ЗСУ показали рідкісний зразок бронетехніки (фото)

Танк "Оплот", про який практично нічого не відомо у публічній площині, використовують українські військові у Харківській області.

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Третя окрема танкова Залізна бригада опублікувала фото основного бойового танка "Оплот", який, ймовірно, перебуває на озброєнні одного з підрозділів цієї бригади та використовується для оборони Харківської області. Додаткової інформації оприлюднено не було, однак саме це повідомлення є важливим, оскільки вперше за весь період повномасштабної війни проти Росії згадується про участь танка "Оплот" у бойових діях Сил оборони України, зазначає портал Defense Express.

Аналітики зауважили, що досі в публічних джерелах інформації танк "Оплот" взагалі згадувався вкрай рідко.

"Найкращий український танк "Оплот". Це оборонці Харківщини — Залізна бригада", — йдеться у повідомленні бригади.

Єдине, що можна згадати, — це заява колишнього міністра оборони Олексія Резнікова в травні 2023 року про намір замовити танки "Оплот" для Збройних сил України та налагодити їх серійне виробництво.

Defense Express зауважили, що рідкісні зразки українського озброєння, що перебувають на озброєнні українського війська, завжди викликають підвищений інтерес. Аналітики пригадали й інші унікальні зразки вітчизняної військової техніки, які раніше з'являлися у новинах.

Наприклад, наприкінці травня 2022 року повідомлялося, що танк Т-84У вже двічі був помічений на передовій.

Фото: TankDiary / Х

Крім того, в червні 2022 року стало відомо, що українські бійці використовували "перуанський" БТР-4МВ1 для знищення ворожих сил, а також згадувалося про рідкісну бронемашину "Овод", створену на базі ГАЗ-66.

Нагадаємо, 21 серпня Defense Express повідомляли, що ЗСУ могли атакувати зенітний ракетний комплекс ЗС РФ С-300 поблизу Новошахтинська Ростовської області ракетою "Нептун".

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли у Курській області російський танк Т-90М "Прорив".