Міноборони замовить виробництво танків БМ "Оплот" для ЗСУ, – Резніков (фото)

За словами міністра оборони, серед "танкової коаліції", має бути українська техніка, така як танк БМ "Оплот".

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Міністр оборони Олексій Резніков під час візиту у Харківську область заявив, що в "танковій коаліції" має бути український танк. Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Фейсбуці.

Резніков перебував з візитом на Харківщину разом з директором концерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим, головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим та головою Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем. Вони взяли участь в тестуванні українського танка БМ "Оплот".

Фото: Міноборони України

Міністр заявив, що він любить кухню і музику різних народів світу, однак в промисловості він "українопротекціоніст".

"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність – це збереження життя наших захисників і захисниць. … Тому ухвалено рішення, що МОУ замовить в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", — заявив Олексій Резніков.

Також він додав, що завдяки роботі підприємствам "Укроборонпрому", Україна змогла вистояти в перші місяці війни. Перше важке озброєння Захід почав постачати Україні лише в кінці весни 2022 року.

Вогонь зі 125-мм гармати КБА-3 Фото: Міноборони України

БМ "Оплот" — це український танк, розроблений силами Харківського конструкторського бюро машинобудування. Машина номінально знаходиться на озброєнні української армії, однак з 2009 року ЗСУ отримали лише одну машину. До того ж після початку російсько-української війни у 2014 році постало питання імпортозаміщення російських деталей в БМ "Оплот".

Основні характеристики БМ "Оплот":

гармата — 125-мм КБА-3 з керованими ракетами "Комбат"

двигун — 6ТД2 на 1200 к.с.

дальність ходу — 450 км

максимальна швидкість — 70 км/г

Нагадаємо, 11 травня Олексію Резнікову показали танк БМ "Оплот" на одному з полігонів у Харківській області.

19 жовтня 2021 року "Укрспецекспорт" відвантажив український "Оплот" у США. Контракт на постачання був підписаний ще у 2018 році.