Минобороны закажет танки БМ "Оплот" для ВСУ, – Резников (фото)

По словам министра обороны, среди "танковой коалиции" должна быть украинская техника, такая как танк БМ "Оплот".

Related video

Министр обороны Алексей Резников во время визита в Харьковскую область заявил, что в "танковой коалиции" должен быть украинский танк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Фейсбуке.

Резников находился с визитом в Харьковской области вместе с директором концерна "Укроборонпром" Юрием Гусевым, председателем Харьковской ОВО Олегом Синегубовым и председателем Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александром Заветневичем. Они приняли участие в тестировании украинского танка БМ "Оплот".

Фото: Минобороны Украины

Министр заявил, что он любит кухню и музыку разных народов мира, однако в промышленности он "украинопротекционист".

"Я убежден, что в танковой коалиции в первых рядах должен быть именно украинский танк, например БМ "Оплот". На фронте обязательно должен быть бронированный кулак, ведь самая главная ценность – это сохранение жизни наших защитников и защитниц. … Поэтому принято решение, что МОУ закажет у "Укроборонпрома" для украинской армии "Оплоты", — заявил Алексей Резников.

Также он добавил, что благодаря работе предприятий "Укроборонпрома" Украина смогла выстоять в первые месяцы войны. Первое тяжелое вооружение Запад начал поставлять Украину только в конце весны 2022 года.

Огонь из 125-мм пушки КБА-3 Фото: Минобороны Украины

БМ "Оплот" — это украинский танк, разработанный силами Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Танк номинально находится на вооружении украинской армии, однако с 2009 года ВСУ получили всего одну машину. К тому же после начала российско-украинской войны в 2014 году встал вопрос импортозамещения российских деталей в БМ "Оплот".

Основные характеристики БМ "Оплот":

пушка — 125-мм КБА-3 с управляемыми ракетами "Комбат";

двигатель — 6ТД2 на 1200 л.с.;

дальность хода — 450 км;

максимальная скорость — 70 км/ч.

Напомним, 11 мая Алексею Резникову показали танк БМ "Оплот" на одном из полигонов в Харьковской области.

19 октября 2021 года "Укрспецэкспорт" отгрузил украинский "Оплот" в США. Контракт на поставку был подписан еще в 2018 году.