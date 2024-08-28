Удар по гостинице в Кривом Роге: среди жертв — экс-глава Черкасской ОГА, детали

Сергей Сергийчук был военнослужащим и ветераном АТО. Он развивал силы ТРО ВСУ, а также участвовал в боях за Киев и область.

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В Кривом Роге в результате ракетного удара по гостиничному комплексу "Аврора" погиб бывший глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук. Об этом сообщили на странице Черкасской ОГА в Фейсбук.

"Печальная весть для нашей Черкасской области. Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

В сети друзья Сергея Сергийчука сообщили, что он был военнослужащим, ветераном АТО и развивал силы ТРО ВСУ. Участвовал в боях за Киев и Киевскую область.

Как писал "18000", Сергей Сергийчук — бывший сотрудник СБУ. Должность председателя ОГА он занял после увольнения Романа Боднара. При его руководстве был запущен ряд инфраструктурных проектов, в частности, электрификация участка железной дороги между Смелой и Черкассами, а также восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Черкассами и Киевом.

Всего в результате ночного ракетного удара по гостинице "Аврора" в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

Напомним, что 26 августа россияне нанесли "прямой ракетный удар" по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. Одну из пострадавших, 43-летнюю женщину, вытащили из-под завалов утром 27 августа. Женщину доставили в реанимацию, она пришла в сознание, но ее состояние тяжелое.