Удар по готелю в Кривому Розі: серед жертв — ексочільник Черкаської ОВА, деталі

Сергій Сергійчук був військовослужбовцем та ветераном АТО. Він розбудовував сили ТРО ЗСУ, а також брав участь у боях за Київ та область.

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В Кривому Розі внаслідок ракетного удару по готельному комплексу "Аврора" загинув колишній очільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Про це повідомили на сторінці Черкаської ОВА у Фейсбук.

"Сумна звістка для нашої Черкащини. Трагічно загинув Сергій Сергійчук. Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні.

В мережі друзі Сергія Сергійчука повідомили, що він був військовослужбовцем, ветераном АТО та розбудовував сили ТРО ЗСУ. Брав участь у боях за Київ та Київщину.

Як писав "18000", Сергій Сергійчук — колишній співробітник СБУ. Посаду голови ОДА він посів після звільнення Романа Боднара. За його керівництва було запущено низку інфраструктурних проєктів, зокрема електрифікацію ділянки залізниці між Смілою та Черкасами, а також відновлено пряме залізничне сполучення між Черкасами та Києвом.

Всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю "Аврора" у Кривому Розі 27 серпня загинули 4 особи та 5 постраждали.

Нагадаємо, що 26 серпня росіяни завдали "прямий ракетний удар" по готелю "Аврора" у Кривому Розі. Одну з постраждалих, 43-річну жінку, витягнули з-під завалів вранці 27 серпня. Жінку доправили у реанімацію, вона прийшла до тями, але її стан важкий.