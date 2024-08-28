Зашли как на параде: как бойцы 114 ОМСБр РФ захватили Калиново в Донецкой области

Аналитики DeepState отметили, что по живучести 114-й ОМСБр Вооруженных сил РФ можно увидеть уровень скрытой мобилизации, которая продолжается в России.

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В Донецкой области российские оккупанты захватили село Калиново и зашли туда с флагом с серпом и молотом. Об этом пишет DeepState.

"П**ары-коммунисты из 114-й ОМСБр вчера оккупировали Калиново. Уроды принесли флаг с серпом и молотом, установив его в селе", — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState отметили, что по живучести 114-й ОМСБр Вооруженных сил РФ можно увидеть уровень скрытой мобилизации, которая продолжается в России.

"Эта бригада уже 8 полных месяцев ведет полноценные штурмовые действия и никак не может стереться. Трудно представить, какие там потери за этот период, но к*цапам на них безразлично. Вчера враг захватил и Мемрик. Со слов одного из аэроразведчиков 59 ОМПБр: "Скажу так, орки в Мемрике как на параде идут", — написали в DeepState.

Оккупанты заходят в Калиново

28 августа в DeepState сообщили, что ВС РФ активизировались на нескольких новых участках фронта в Донецкой области. Они с флангов атакуют Угледар, давят западнее Павловки и Водяного и почти выбили Силы обороны из Константиновки.

Карта боев в районе Калинового и Мемрика DeepState

Что говорят в Генштабе

В Генштабе ВСУ 28 августа сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времовском направлении ВС РФ 7 раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.

Напомним, что подразделения ВС РФ в течение трех дней сумели оккупировать город Новогродовка и ведут бои внутри Селидово