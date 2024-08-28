Зайшли як на параді: як бійці 114 ОМСБр РФ захопили Калинове на Донеччині

Аналітики DeepState зауважили, що по живучості 114-ї ОМСБр Збройних сил РФ можна побачити рівень прихованої мобілізації, яка триває у Росії.

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На Донеччині російські окупанти захопили село Калинове і зайшли туди з прапором з серпом і молотом. Про це пише DeepState.

"П**ари-комуністи зі 114-ї ОМСБр вчора окупували Калинове. Виродки принесли прапор із серпом та молотом, встановивши його в селі", — йдеться в повідомленні.

Аналітики DeepState зауважили, що по живучості 114-ї ОМСБр Збройних сил РФ можна побачити рівень прихованої мобілізації, яка триває у Росії.

"Ця бригада вже 8 повних місяців веде повноцінні штурмові дії і ніяк не може стертися. Важко уявити, які там втрати за цей період, але к*цапам на них байдуже. Вчора ворог захопив і Мемрик. Зі слів одного з аеророзвідників 59 ОМПБр: "Скажу так, орки в Мемрику як на параді йдуть", — написали в DeepState.

Окупанти заходять в Калинове

28 серпня в DeepState повідомили, що ЗС РФ активізувалися на кількох нових ділянках фронту на Донеччині. Вони з флангів атакують Вугледар, тиснуть західніше Павлівки і Водяного та майже вибили Сили оборони з Костянтинівки.

Карта боїв в районі Калинового і Мемрика DeepState

Що кажуть у Генштабі

В Генштабі ЗСУ 28 серпня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку ЗС РФ 7 разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали.

Нагадаємо, що підрозділи ЗС РФ протягом трьох днів зуміли окупувати місто Новогродівка і ведуть бої всередині Селидового