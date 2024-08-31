Работники ТЦК забрали водителя автобуса, пока пассажиры разошлись на заправке: что известно

Туристы из Полтавы провели на улице несколько часов, ведь ключи остались у водителя. Юрист Дмитрий Моргун назвал такое задержание незаконным, а в ТЦК описали ситуацию как "вымышленные проблемы".

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В Ивано-Франковской области полиция и представители военкомата забрали водителя, который остановился на туристическом автобусе на заправке. Об этом со ссылкой на пассажирку и очевидицу событий Юлию 30 августа сообщили в "Суспільне".

Автобус направлялся из Полтавской области и как раз остановился в Яремче. Рейсом ехали 50 пассажиров, восемь из них — дети. Люди разошлись, чтобы поесть или сходить в туалет. В этот момент подъехал патруль полиции с работниками Надворнянского районного ТЦК.

"Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице", — рассказала Юлия.

Фото автобуса, на котором ехали туристы из Полтавы Фото: Суспільне

Утром 31 августа автобус должен был отправиться обратно в Полтаву. Второй водитель автобуса Александр объяснил, что теперь будет вынужден везти пассажиров сам, хотя должен был иметь на такое расстояние напарника.

"С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК", — отметила пассажирка.

Александр подтвердил, что его напарник находится в Ивано-Франковске и проходит там медосмотр. Его коллегу задержали примерно в 8:20, а пассажиров пересадили на местный транспорт уже "после обеда".

Реакция ТЦК и объяснение юриста

Представитель Ивано-Франковского ТЦК Дмитрий Бойканюк отказался комментировать инцидент в Яремче. Он посоветовал журналистам отправить запрос в Сухопутные войска.

Юрист Дмитрий Моргун объяснил, что полицейские и работники ТЦК не имели оснований задерживать водителя и забирать его с рабочего места. По его словам, патруль нарушил конституционные права водителя, и их действия можно квалифицировать как незаконное лишение свободы и превышение власти или служебных полномочий.

31 августа пресс-служба Ивано-Франковского ТЦК опубликовала официальную реакцию. В посте говорится, что мобильная группа по оповещению "обнаружила" мужчину призывного возраста.

Во время разговора военные выяснили, что водитель нарушил правила воинского учета, а права на отсрочку или бронирование от мобилизации не имеет. Отмечается, что на прохождение ВВК он согласился добровольно.

В ТЦК сообщили, что комиссия признала мужчину годными, и он уже направлен на обучение. Пресс-служба призвала военнообязанных обновить данные и носить свои военно-учетные документы, чтобы избежать "вымышленных проблем".

Пост Ивано-Франковского ТЦК от 31 августа Фото: Скриншот

Напомним, 29 августа в Одессе произошла драка между гражданскими, военными и полицейскими. В ТЦК рассказали, что произошло.

Ночью 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого областного ТЦК, ранив солдата. В военкомате пообещали, что в следующий раз будут стрелять на поражение.