Працівники ТЦК забрали водія автобуса, поки пасажири розійшлись на заправці: що відомо

Туристи з Полтави провели на вулиці кілька годин, адже ключі лишились у водія. Юрист Дмитро Моргун назвав таке затримання незаконним, а у ТЦК описали ситуацію як "вигадані проблеми".

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В Івано-Франківській області поліція та представники військкомати забрали водія, який зупинився на туристичному автобусі на заправці. Про це з посиланням на пасажирку й очевидицю подій Юлію 30 серпня повідомили у "Суспільному".

Автобус прямував з Полтавської області та саме зупинився у Яремче. Рейсом їхали 50 пасажирів, восьмеро з них — діти. Люди розійшлися, щоб поїсти або сходити в туалет. В цей момент під’їхав патруль поліції з працівниками Надвірнянського районного ТЦК.

"Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці", — розповіла Юлія.

Фото автобуса, на якому їхали туристи з Полтави Фото: Суспільне

Вранці 31 серпня автобус мав вирушити назад у Полтаву. Другий водій автобуса Олександр пояснив, що тепер буде змушений везти пасажирів сам, хоча повинен був мати на таку відстань напарника.

"З водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК", — зазначила пасажирка.

Олександр підтвердив, що його напарник перебуває в Івано-Франківську й проходить там медогляд. Його колегу затримали приблизно о 8:20, а пасажирів пересадили на місцевий транспорт вже "після обіду".

Реакція ТЦК та пояснення юриста

Речник Івано-Франківського ТЦК Дмитро Бойканюк відмовився коментувати інцидент в Яремче. Він порадив журналістам надіслати запит у Сухопутні війська.

Юрист Дмитро Моргун пояснив, що поліціянти й працівники ТЦК не мали підстав затримувати водія й забирати його з робочого місця. З його слів, патруль порушив конституційні права водія, і їхні дії можна кваліфікувати як незаконне позбавлення волі та перевищення влади або службових повноважень.

31 серпня пресслужба Івано-Франківського ТЦК опублікувала офіційну реакцію. У пості йдеться, що мобільна група з оповіщення "виявила" чоловіка призовного віку.

Під час розмови військові з’ясували, що водій порушив правила військового обліку, а права на відстрочку або бронювання від мобілізації не має. Зазначається, що на проходження ВЛК він погодився добровільно.

У ТЦК повідомили, що комісія визнала чоловіка придатними, і він вже направлений на навчання. Пресслужба закликала військовозобов’язаних оновити дані та носити свої військово-облікові документи, щоб уникнути "вигаданих проблем".

Пост Івано-Франківського ТЦК від 31 серпня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 серпня в Одесі сталася бійка між цивільними, військовими та поліціянтами. У ТЦК розповіли, що сталося.

Вночі 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького обласного ТЦК, поранивши солдата. У військкоматі пообіцяли, що наступного разу стрілятимуть на ураження.