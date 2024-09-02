Город был не подготовлен. Это не окончательная точка: офицер 59-й бригады о выходе из Новогродовки (видео)

По словам военного Сергея Цехоцкого, Новогродовка находилась в не очень выгодной позиции. Город не был подготовлен для защиты.

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Решение об отводе войск из Новогродовки Покровского района Донецкой области было принято для сохранения личного состава Вооруженных сил Украины. Об этом отметил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в комментарии Радио Свобода.

"Мое мнение таково, что географически Новогродовка находилась в не очень выгодной позиции. Как крепость, она не совсем обустроена была на этот момент", — рассказал Сергей Цехоцкий.

Он отметил, что "нельзя однозначно сказать, что сдали, отошли, было принято решение отвести войска, и принято оно было с целью сохранения жизни украинским военным.

"Задержали бы мы, например, на два-три дня это наступление — и похоронили бы, не дай Бог, своих собратьев в определенном количестве... К сожалению, мы отошли, но это не окончательная точка в этой битве", — отметил он.

Сергей Цехоцкий отметил, хотя это было и выгодным для личного состава решением, но в настоящее время оно не является окончательным.

Отметим, Новогродовка — город в Донецкой области. В мирные времена здесь проживало 14 тыс. человек. Город имеет достаточно выгодное географическое расположение: он находится вблизи г. Донецка, в 7 км от Селидово и в 3 км от железнодорожной станции Гродовка. Рядом с железнодорожными путями проходит дорога, которая тянется до Покровска.

Напомним, что ВС РФ в целом сосредотачиваются на штурмах на Покровском направлении. 27 августа бойцам ВСУ пришлось оставить город Новогродовку, поскольку враг приблизился к Покровску. Буквально через несколько дней россияне продвинулись сразу в районах 6 населенных пунктов, в том числе в Новогродовке.