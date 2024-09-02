Місто було не підготовлене. Це не остаточна крапка: офіцер 59-ї бригади про вихід із Новогродівки (відео)

За словами військового Сергія Цехоцького, Новогродівка перебувала у не надто вигідній позиції. Місто не було підготовлено для захисту.

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Рішення про відведення військ із Новогродівки Покровського району Донецької області було ухвалено задля збереження особового складу Збройних сил України. Про це зазначив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький у коментарі Радіо Свобода.

"Моя думка така, що географічно Новогродівка перебувала у не надто вигідній позиції. Як фортеця, вона була не зовсім налаштована на цей момент", — розповів Сергій Цехоцький.

Він зазначив, що "не можна однозначно сказати, що здали, відійшли. Було прийнято рішення відвести війська, і вирішено так було з метою збереження життя українським військовим.

"Затримали б ми, наприклад, на два-три дні цей наступ — і похоронили б, не дай Боже, своїх побратимів у певній кількості… На жаль, ми відійшли, але це не остаточна крапка в цій битві", — зазначив він.

Сергій Цехоцький зазначив, хоч це було й вигідно для особового складу рішенням, але наразі рішення не є остаточним.

Зазначимо, Новогродівка — місто у Донецькій області. В мирні часи тут проживало 14 тис. людей. Місто має досить вигідне географічне розташування: воно розміщується поблизу м. Донецька, за 7 км від Селидового і за 3 км від залізничної станції Гродівка. Поруч із залізничними шляхами пролягає дорога, яка тягнеться до Покровська.

Нагадаємо, що ЗС РФ загалом зосереджуються на штурмах на Покровському напрямку. 27 серпня бійцям ЗСУ довелося залишити місто Новогродівку, оскільки ворог наблизився до Покровська. Буквально через декілька днів росіяни просунулися одразу в районах 6 населених пунктів, зокрема в Новогродівці.