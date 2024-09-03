Изучают общевойсковой бой: в российских школах готовят учеников к войне, — разведка Британии

По данным аналитиков, в Кремле хотят сформировать престиж военной службы и патриотизм у населения с раннего возраста. Для этого в учебных заведениях внедрили специальный курс для подростков от 15 до 18 лет.

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Россияне начали более активно готовить своих школьников к тому, что возможно в будущем они могут стать призывниками и воевать. Для этого была разработана специальная программа. В отчете разведки Минобороны Великобритании рассказали об этом детальнее.

Аналитики пишут, что новый учебный год в России принес определенные изменения в школьной программе. Государство профинансировало и ввело новый модуль военной подготовки. Это часть программы под названием "Основы безопасности и обороны Отечества", которая рассчитана на подростков от 15 до 18 лет.

В целом курс состоит из 11 модулей общая продолжительность которых 68 учебных часов. Там охватывают темы, которые связаны с военным делом: общевойсковой бой, знакомство со стрелковым оружием и так далее.

"Цель курса — "формирование ценностей, приобретение знаний и навыков, обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите государства". Программа направлена на создание и, скорее всего, приведет к формированию более милитаризованного и ориентированного на безопасность общества", — говорится в сообщении.

В такой способ, продолжают в отчете британской разведки, Кремль пытается повысить престиж военной службы в стране, воспитать патриотизм в несовершеннолетних гражданах и сформировать ответственность "за выполнение гражданского долга". Это должно оказать влияние на психологическую и физическую подготовку подростков перед службой.

Также россияне начали увеличивать количество детских летних лагерей, где проводятся различные военные мероприятия. Это "молодежная стратегия" правительства РФ, которая была утверждена накануне.

"В стратегии отмечается, что за последние 30 лет ценности молодежи сместились от коллективизма к индивидуализму и от статизма к космополитизму. В ней утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма. Новая стратегия направлена на то, чтобы обратить этот процесс вспять, и неотъемлемой частью этого процесса является милитаризация молодежи", — подытожили в Минобороны Великобритании.

Россия пытается сформировать патриотизм у россиян еще со школьных времен Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 1 сентября сообщалось, что учителя в оккупации должны выявлять проукраинских детей. По данным Центра нацсопротивления, через родителей этих детей российские оккупанты планируют узнавать о проукраинских движениях на временно захваченных территориях.