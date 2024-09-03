Рассекреченные архивы рассказали о столкновении авианосца США с атомной подлодкой класса Victor

По словам журналистов, когда "Петропавловск" всплыл, он пробил борт Kitty Hawk. Но американский авианосец, по-видимому, больше беспокоился о безопасности советской подлодки, чем собственной, поскольку та была атомной.

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1980-е годы были отмечены напряженными инцидентами Холодной войны, в том числе практически ядерным столкновением в Японском море 1984 года между USS Kitty Hawk и советской подводной лодкой класса Victor "Петропавловск". Об этом пишет The National Interest.

Советская подлодка, вероятно, собирала разведданные во время учений ВМС США и Южной Кореи и столкнулась с Kitty Hawk при всплытии. Этот случай рассекретили только в 2017 году, и он вызвал опасения относительно ядерной эскалации. Сегодня, когда США сталкиваются с конкуренцией со стороны Китая и России, риск подобных инцидентов растет.

80-е годы стали одним из решающих десятилетий в новейшей истории. Холодная война шла уже четвертое десятилетие, и, по мнению некоторых историков, эта борьба была самой напряженной. Мир существовал на грани ядерного взрыва.

Американский суперавианосец USS Kitty Hawk столкнулся с советской ударной подводной лодкой класса Victor примерно в 240 км к востоку от Южной Кореи во время совместных военно-морских учений с южнокорейскими силами. Kitty Hawk сопровождали восемь эскортов, когда, согласно отчету UPI того времени, огромный авианосец "проехал по корме подводной лодки, и та всплыла".

Авианосец ВМС США

Отчеты того времени указывают, что экипаж авианосцу Kitty Hawk стало известно об угрозе со стороны советской подводной лодки. Экипаж утверждал, что они шли в Японском море со скоростью 15 узлов (28 км/ч) "с включенными навигационными огнями". Другими словами, следовали согласованным международным правилам безопасного мореплавания в открытом море.

Тем временем советский экипаж подлодки намеревался играть в "кошки-мышки" с американской флотилией. А именно с Kitty Hawk. ВМС США пришли к выводу, что Советы пытались испытать американские противолодочные устройства. Когда "Петропавловск" всплыл, он пробил борт Kitty Hawk. Однако его авианосец, по-видимому, больше беспокоился о безопасности советской подлодки, которая в них врезалась.

Все потому, что "Петропавловск" был атомной подлодкой, и у американской стороны были некоторые реальные опасения, что ядерный реактор подлодки был поврежден в результате столкновения. В официальном отчете ВМС США подробно описывается, как USS Kitty Hawk пытался связаться с советской подлодкой, но их запросы были проигнорированы. Американцы предположили, что советская подлодка не пострадала, поскольку продолжила свой путь.

Случай 1984 года рассекретили только в 2017 году.

Современный контекст

Сегодняшняя международная обстановка изобилует возможностями для необоснованной эскалации. Систем, которые помогали сдерживать риск ядерного конфликта в Холодную войну, больше нет, отсюда и перспектива войны в результате инцидента подобного тому, который имел место в 1984 году.

Похожий случай с Kitty Hawk произошел в 2007 году. Китайская дизель-электрическая субмарина класса Song приблизилась на расстояние выстрела к авианосцу. Но всплыла, а ее экипаж, по словам автора публикации, казалось, насмехался над американцами.

Сейчас подобных случаев в спорных открытых морях может быть еще больше.

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