Розсекречені архіви розповіли про зіткнення авіаносця США з атомним підводним човном класу Victor

За словами журналістів, коли "Петропавловськ" сплив, він пробив борт Kitty Hawk. Але американський авіаносець, мабуть, більше турбувався про безпеку радянського підводного човна, ніж власного, оскільки той був атомним.

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1980-ті роки були відзначені напруженими інцидентами Холодної війни, зокрема практично ядерним зіткненням у Японському морі 1984 року між USS Kitty Hawk і радянським підводним човном класу Victor "Петропавловськ". Про це пише The National Interest.

Радянський підводний човен, імовірно, збирав розвіддані під час навчань ВМС США і Південної Кореї та зіткнувся з Kitty Hawk під час спливання. Цей випадок розсекретили тільки у 2017 році, і він викликав побоювання щодо ядерної ескалації. Сьогодні, коли США стикаються з конкуренцією з боку Китаю і Росії, ризик подібних інцидентів зростає.

80-ті роки стали одним із вирішальних десятиліть у новітній історії. Холодна війна тривала вже четверте десятиліття, і, на думку деяких істориків, ця боротьба була найнапруженішою. Світ існував на межі ядерного вибуху.

Американський суперавіаносець USS Kitty Hawk зіткнувся з радянським ударним підводним човном класу Victor приблизно за 240 км на схід від Південної Кореї під час спільних військово-морських навчань із південнокорейськими силами. Kitty Hawk супроводжували вісім ескортів, коли, згідно зі звітом UPI того часу, величезний авіаносець "проїхав по кормі підводного човна, і той сплив".

Авіаносець ВМС США

Звіти того часу вказують, що екіпажу авіаносця Kitty Hawk стало відомо про загрозу з боку радянського підводного човна. Екіпаж стверджував, що вони йшли в Японському морі зі швидкістю 15 вузлів (28 км/год) "з увімкненими навігаційними вогнями". Інакше кажучи, дотримувалися узгоджених міжнародних правил безпечного мореплавання у відкритому морі.

Тим часом радянський екіпаж підводного човна мав намір грати в "кішки-мишки" з американською флотилією. А саме з Kitty Hawk. ВМС США дійшли висновку, що Совєти намагалися випробувати американські протичовнові пристрої. Коли "Петропавловськ" сплив, він пробив борт Kitty Hawk. Однак його авіаносець, мабуть, більше турбувався про безпеку радянського підводного човна, який у них врізався.

Усе тому, що "Петропавловськ" був атомним підводним човном, і в американської сторони були певні реальні побоювання, що ядерний реактор підводного човна був пошкоджений унаслідок зіткнення. В офіційному звіті ВМС США докладно описується, як USS Kitty Hawk намагався зв'язатися з радянським підводним човном, але їхні запити були проігноровані. Американці припустили, що радянський підводний човен не постраждав, оскільки продовжив свій шлях.

Випадок 1984 року розсекретили тільки у 2017 році.

Сучасний контекст

Сьогоднішнє міжнародне положення рясніє можливостями для необґрунтованої ескалації. Систем, які допомагали стримувати ризик ядерного конфлікту в Холодну війну, більше немає, звідси й перспектива війни внаслідок інциденту, подібного до того, що стався 1984 року.

Схожий випадок із Kitty Hawk стався 2007 року. Китайська дизель-електрична субмарина класу Song наблизилася на відстань пострілу до авіаносця. Але спливла, а її екіпаж, за словами автора публікації, здавалося, насміхався над американцями.

Зараз подібних випадків у спірних відкритих морях може бути ще більше.

Нагадаємо, що у РФ вирішили оснастити кораблі Чорноморського флоту "передовими" системами ППО.

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