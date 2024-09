Bouvet, Bismarck і King George V: п'ять найкращих бойових кораблів усіх часів (фото, відео)

У Другій світовій жоден військовий корабель не завдавав стільки головного болю могутньому британському Королівському флоту, як німецький лінкор "Бісмарк". Гордість гітлерівського флоту ковзала по воді зі швидкістю близько 48 км/год, у нього було більше броні, ніж у будь-якого іншого військового корабля тієї епохи.

Лінкори колись символізували перевагу на морі — до появи авіаносців 1941 року. Світові флоти брали участь у перегонах озброєнь і поспішали будувати цих сталевих левіафанів. Про це пише The National Interest.

У цьому списку представлено п'ять найгрізніших лінкорів в історії: французький FS Bouvet, потоплений під час Першої світової; німецький Bismarck; британський HMS King George V (зіграв важливу роль у потопленні Bismarck); величезний японський IJN Yamato та американський USS New Jersey.

Список у жодному разі не вичерпний, але дає уявлення про те, чому лінкори залишалися головним активом світових флотів такий тривалий час.

5. FS Bouvet

Корабель FS Bouvet

"Буве" — ескадрений броненосець військово-морських сил Франції, побудований 1912 року, був одним із символів французького флоту в Першій світовій війні. Коли Париж приєднався до Лондона в розробці плану на Західному фронті Першої світової по прориву через протоку Дарданелли та висадки сухопутних військ, Bouvet став очевидним вибором.

Зрештою військовий план, розроблений молодим британським першим лордом Адміралтейства Вінстоном Черчиллем, не спрацював. Османська оборона вздовж Дарданелл виявилася занадто потужною. Bouvet зазнав атак важких османських гармат і зрештою затонув, наткнувшись на кілька мін.

4. Бісмарк

Корабель Bismarck

Під час Другої світової жоден військовий корабель не завдавав стільки головного болю могутньому британському Королівському флоту, як німецький лінкор "Бісмарк". Це була гордість гітлерівського (відносно невеликого) флоту. Корабель ковзав по воді зі швидкістю 31 вузол (близько 48 км/год), у нього було більше броні, ніж у будь-якого іншого військового корабля тих часів.

Під час битви в Данській протоці 1941 року "Бісмарк" потопив гордість Королівського флоту Великої Британії — HMS Hood, в одному з найганебніших для британців боїв. По суті, Королівському флоту нічого було безпосередньо протиставити цьому німецькому кораблю. Як писав журнал Air & Space Forces Magazine, британці планували битися проти цього грізного новачка за допомогою командної тактики. Саме так цей звір і був повалений у травні 1941 року. Королівський флот помстився за втрату Hood.

HMS Hood тоне в битві з німецьким Bismarck, полотно Ганса Шмітца-Віденбрюка, US Naval Historical Center

3. HMS King George V

Корабель HMS King George V

Був головним лінкором британського Королівського флоту з групи військових кораблів, які потопили Bismarck. Це був перший лінкор у своєму класі, спущений на воду 1939 року. Його загальна довжина становила 227 метрів, ширина — 34 метри. Водотоннажність човна при повному завантаженні становила понад 42 237 тонн. Швидкість — близько 46 км/год.

Велика Британія підписала Вашингтонський військово-морський договір, що обмежував розміри військових кораблів. Тому King George V був меншим, ніж того хотілося його інженерам.

Проте він проявив себе в численних битвах Другої світової та брав участь у всіх основних театрах військових дій. Корабель відправили на консервацію в 1950 році й в кінцевому підсумку через сім років здали на металолом.

2. IJN Yamato

IJN Yamato

IJN Yamato

"Ямато" спустили на воду 1940 року, він вважається одним із найбільших лінкорів, які будували таємно (щоб уберегти від очей тих, хто хотів примусити дотримуватися Вашингтонської морської угоди 1922 року). Лінкор був величезним, по суті, довшим за всі лінкори ВМС США, за винятком класу Iowa. Водотоннажність становила близько 65 000 тонн, більше ваги найбільших лінкорів союзників приблизно на 20%.

Володіючи 18,1-дюймовими гарматами, цей звір мав страхітливий вигляд на морських просторах. Примітно, що, хоча цей корабель брав участь у битві в Філіппінському морі, він все ж таки не зіграв у ній жодної ролі. Брав участь тільки в одному бою 1944 року в затоці Лейте, де потопив американський корабель. Зрештою IJN Yamato затонув у квітні 1945 року під американськими авіаударами. Проте, через значні розміри й можливості його вважали серйозним противником.

1. USS New Jersey

USS New Jersey

Автори публікації називають "Нью-Джерсі" просто найкращим лінкором з коли-небудь побудованих. Лінкор відзначився не тільки у Другій світовій війні, а й у Корейській і у В'єтнамській війнах. Служив ВМФ США протягом усієї Холодної війни.

Сталевий монстр водотоннажністю 57 540 тонн розтрощив багатьох американських супротивників і показав себе у вигідному світлі. Його головна батарея складалася з дев'яти гармат Mark 7 калібру 16 дюймів. Протягом 50 років над кораблем майорів зоряно-смугастий прапор. За словами авторів публікації, немає жодного корабля порівнянного з лінкором "Нью-Джерсі".

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з питань національної безпеки в The National Interest, колишній співробітник Конгресу, пише на теми геополітики для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Серед іншого, він автор таких книг: "Winning Space: How America Remains a Superpower" (Republic Book Publishers), "Biohacked: China's Race to Control Life" (Encounter Books) і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy" (Republic Book Publishers).

