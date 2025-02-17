Знайшли те, чого не чекали: пошуковці з металошукачем розкопали артефакт часів Римської імперії

Польські пошуковці знайшли спату — меч римських часів, якому близько 2000 років. На думку вчених, цей артефакт був частиною унікального поховання.

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У лісах Краківсько-Ченстоховського нагір'я в Польщі пошуковці знайшли 2000-річний римський меч під час пошуку реліквій часів Другої світової війни. Після повідомлення про знахідку місцевій владі, фахівці з Ченстоховського музею забрали артефакт для подальшого вивчення та збереження, пише Heritage Daily.

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Дослідники ідентифікували зброю як спату — прямий і довгий меч, який спочатку використовували кельтські допоміжні війська в римській армії в I столітті нашої ери. З часом цей тип меча перетворився на стандартну важку зброю римської піхоти до III століття нашої ери. Варіація, призначена для кавалерії, мала закруглений наконечник, щоб запобігти пораненням вершника або коня.

Меч виявили у трьох частинах, що наштовхнуло експертів на думку, що він міг бути частиною поховального приношення, ймовірно, пов'язаного з похованням презорської культури.

Презорська культура, пов'язана з вандалами, складалася з кількох локальних груп, які перейняли римські впливи в певних регіонах. Високостатусні поховання часто включали римський імпорт, а кремовані останки поміщали в урни поряд з цінними предметами.

Культура занепала наприкінці V століття, в період, позначений гуннськими навалами та розривом давно налагоджених торгівельних зв'язків, що сприяло соціальній нестабільності. Окрім меча, фахівці виявили сокиру та три напрочуд добре збережені середньовічні шпори. Ці артефакти також відправили до музею в Ченстохові для подальшого вивчення.

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Представники пошукової асоціації INVENTUM наголосили на важливості знахідки, зазначивши, що регіон продовжує дарувати чудові історичні відкриття.

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