Нашли то, чего не ждали: поисковики с металлоискателем раскопали артефакт времен Римской империи

Польские поисковики нашли спату — меч римских времен, которому около 2000 лет. По мнению ученых, этот артефакт был частью уникального захоронения.

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В лесах Краковско-Ченстоховского нагорья в Польше поисковики нашли 2000-летний римский меч во время поиска реликвий времен Второй мировой войны. После сообщения о находке местным властям, специалисты из Ченстоховского музея забрали артефакт для дальнейшего изучения и сохранения, пишет Heritage Daily.

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Исследователи идентифицировали оружие как спату — прямой и длинный меч, который первоначально использовали кельтские вспомогательные войска в римской армии в I веке нашей эры. Со временем этот тип меча превратился в стандартное тяжелое оружие римской пехоты до III века нашей эры. Вариация, предназначенная для кавалерии, имела закругленный наконечник, чтобы предотвратить ранения всадника или лошади.

Меч обнаружили в трех частях, что натолкнуло экспертов на мысль, что он мог быть частью погребального приношения, вероятно, связанного с захоронением презорской культуры.

Презорская культура, связанная с вандалами, состояла из нескольких локальных групп, которые переняли римские влияния в определенных регионах. Высокостатусные захоронения часто включали римский импорт, а кремированные останки помещали в урны рядом с ценными предметами.

Культура пришла в упадок в конце V века, в период, обозначенный гуннскими нашествиями и разрывом давно налаженных торговых связей, что способствовало социальной нестабильности. Кроме меча, специалисты обнаружили топор и три удивительно хорошо сохранившиеся средневековые шпоры. Эти артефакты также отправили в музей в Ченстохове для дальнейшего изучения.

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