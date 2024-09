Bouvet, Bismarck и King George V: пять лучших боевых кораблей всех времен (фото, видео)

Во Второй мировой ни один военный корабль не доставлял столько головной боли могущественному британскому Королевскому флоту, как немецкий линкор "Бисмарк". Гордость гитлеровского флота скользила по воде со скоростью около 48 км/ч, у него было больше брони, чем у любого другого военного корабля той эпохи.

Related video

Линкоры некогда символизировали превосходство на море — до появления авианосцев в 1941 году. Мировые флоты участвовали в гонке вооружений и спешили строить этих стальных левиафанов. Об этом пишет The National Interest.

В этом списке представлены пять самых грозных линкоров в истории: французский FS Bouvet, потопленный во время Первой мировой; немецкий Bismarck; британский HMS King George V (сыграл важную роль в потоплении Bismarck); огромный японский IJN Yamato и американский USS New Jersey.

Список ни в коем случае не исчерпывающий, но дает представление о том, почему линкоры оставались главным активом мировых флотов столь продолжительное время.

5. FS Bouvet

Корабль FS Bouvet

"Буве" — эскадренный броненосец военно-морских сил Франции, построенный в 1912 году, был одним из символов французского флота в Первой мировой войне. Когда Париж присоединился к Лондону в разработке плана по прекращению тупика на Западном фронте Первой мировой путем прорыва через пролив Дарданеллы и высадки сухопутные войска, Bouvet стал очевидным выбором.

В конечном итоге военный план, разработанный молодым британским первым лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем, не сработал. Османская оборона вдоль Дарданелл оказалась слишком мощной. Bouvet подвергся атакам тяжелых османских орудий и в конечном итоге затонул, наткнувшись на несколько мин.

4. Bismarck

Корабль Bismarck

Во время Второй мировой ни один военный корабль не доставлял столько головной боли могущественному британскому Королевскому флоту, как немецкий линкор "Бисмарк". Это была гордость гитлеровского (относительно небольшого) флота. Корабль скользил по воде со скоростью 31 узел (около 48 км/ч), у него было больше брони, чем у любого другого военного корабля тех времен.

Во время битвы в Датском проливе в 1941 году "Бисмарк" потопил гордость Королевского флота Великобритании — HMS Hood, в одном из самых позорных для британцев сражений. По сути, Королевскому флоту нечего было напрямую противопоставить этому немецкому кораблю. Как писал журнал Air & Space Forces Magazine, британцы планировали сражаться против этого грозного новичка с помощью командной тактики. Именно так этот зверь и был повержен в мае 1941 года. Королевский флот отомстил за потерю Hood.

HMS Hood тонет в сражении с немецким Bismarck, полотно Ханса Шмитца-Виденбрюка, US Naval Historical Center

3. HMS King George V

Корабль HMS King George V

Был головным линкором британского Королевского флота из группы военных кораблей, потопивших Bismarck. Это был первый линкор в своем классе, спущенный на воду в 1939 году. Его общая длина составляла 227 метров, ширина — 34 метра. Водоизмещение лодки при полной загрузке составляло более 42 237 тонн. Скорость — около 46 км/ч.

Великобритания подписала Вашингтонский военно-морской договор, ограничивавший размеры военных кораблей. Поэтому King George V был меньше, чем того хотелось его инженерам.

Тем не менее, он проявил себя в многочисленных сражениях Второй мировой и принимал участие во всех основных театрах военных действий. Корабль отправили на консервацию в 1950 году и в конечном итоге через семь лет сдали на металлолом.

2. IJN Yamato

IJN Yamato

IJN Yamato

"Ямато" спустили на воду в 1940 году, он считается одним из величайших линкоров, которые строили тайно (чтобы уберечь от глаз тех, кто хотел принудить придерживаться Вашингтонского морского соглашения 1922 года). Линкор был огромным, по сути, длиннее всех линкоров ВМС США, за исключением класса Iowa. Водоизмещение составляло порядка 65 000 тонн, больше веса крупнейших линкоров союзников примерно на 20%.

Обладая 18,1-дюймовыми орудиями, этот зверь выглядел устрашающе на морских просторах. Примечательно, что, хотя этот корабль участвовал в битве в Филиппинском море, он все же не сыграл в ней никакой роли. Участвовал только в одном бою 1944 года в заливе Лейте, где потопил американский корабль. В конечном итоге IJN Yamato затонул в апреле 1945 года под американскими авиаударами. Тем не менее, из-за внушительных размером и возможностей он считался серьезным противником.

1. USS New Jersey

USS New Jersey

Авторы публикации называют "Нью-Джерси" просто лучшим линкором из когда-либо построенных. Линкор отличился не только во Второй мировой войне, но и в Корейской и во Вьетнамской войнах. Служил ВМФ США на протяжении всей Холодной войны.

Стальной монстр водоизмещением 57 540 тонн сокрушил многих американских противников и показал себя в выгодном свете. Его главная батарея состояла из девяти орудий Mark 7 калибра 16 дюймов. В течение 50 лет над кораблем реял звездно-полосатый флаг. По словам авторов публикации, нет ни одного корабля сопоставимого с линкором "Нью-Джерси".

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по вопросам национальной безопасности в The National Interest, бывший сотрудник Конгресса, пишет на темы геополитики для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Среди прочего, он автор таких книг: "Winning Space: How America Remains a Superpower" (Republic Book Publishers), "Biohacked: China’s Race to Control Life" (Encounter Books) и "The Shadow War: Iran’s Quest for Supremacy" (Republic Book Publishers).

Напомним о том, как вьетнамские командос потопили авианосец USS Card во времена Вьетнамской войны.

Ранее сообщалось, что Иран представил авианосец для "Шахедов" Baqeri с полетной палубой 170 м.