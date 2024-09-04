Польша модернизирует ВМФ: британские инженеры помогут построить подлодку Orca

Британские инженеры сотрудничают с консорциумом PGZ-Miecznik для реализации программы по фрегатам Miecznik. В ее основе — проект Babcock Arrowhead 140.

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Британская компания Babcock, специализирующаяся в военно-морской инженерии, намерена поддержать инициативу Польши по строительству подводной лодки Orka с помощью передовых военно-морских решений. Согласно информации, опубликованной в сентябре 2024 года, компания готова участвовать в польской программе Orka, предусматривающей строительство подводных лодок. Об этом пишет Army Recognition.

Babcock более полувека считается передовым игроком в том, что касается проектирования, производства и интеграции систем управления и запуска подводного оружия. Среди клиентов компании — флот Великобритании, Австралии, Канады, Испании и Южной Кореи.

Сейчас британские инженеры сотрудничают с консорциумом PGZ-Miecznik для реализации программы по фрегатам Miecznik. В ее основе — проект Babcock Arrowhead 140. Это сотрудничество предоставило Babcock ценную информацию о потребностях и стратегических приоритетах национальной обороны Польши.

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Программа строительства подлодок Orca

Этот проект стартовал в 2014 году. В мае 2023-го в него внесли определенные изменения, поскольку появились новые требования, которые также учитывались в строительстве шведской A26 класса Blekinge, немецкой Type 212CD и французской Scorpene SSK.

Подлодка класса Клио

Сейчас у Польши есть действующая подлодка 80-х годов SSK класса "Клио", вооруженные силы страны пытаются модернизировать свои подводные возможности на фоне перевооружения Европы из-за войны в Украине.

Напомним, что британская атомная подлодка испытала торпеду Spearfish варианта Mod 1.

Ранее сообщалось, что в рассекреченных архивах говорится о столкновении авианосца США с атомной подлодкой "Петропавловск".