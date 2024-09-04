Польща модернізує ВМФ: британські інженери допоможуть побудувати підводний човен Orca

Британські інженери співпрацюють з консорціумом PGZ-Miecznik для реалізації програми щодо фрегатів Miecznik. В її основі — проєкт Babcock Arrowhead 140.

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Британська компанія Babcock, що спеціалізується у військово-морській інженерії, має намір підтримати ініціативу Польщі з будівництва підводного човна Orka за допомогою передових військово-морських рішень. Згідно з інформацією, опублікованою у вересні 2024 року, компанія готова брати участь у польській програмі Orka, що передбачає будівництво підводних човнів. Про це пише Army Recognition.

Babcock понад півстоліття вважається передовим гравцем у тому, що стосується проєктування, виробництва та інтеграції систем управління і запуску підводної зброї. Серед клієнтів компанії — флот Великої Британії, Австралії, Канади, Іспанії та Південної Кореї.

Наразі британські інженери співпрацюють з консорціумом PGZ-Miecznik для реалізації програми щодо фрегатів Miecznik. В її основі — проєкт Babcock Arrowhead 140. Ця співпраця надала Babcock цінну інформацію про потреби та стратегічні пріоритети національної оборони Польщі.

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Програма будівництва підводних човнів Orca

Цей проєкт стартував у 2014 році. У травні 2023-го до нього внесли певні зміни, оскільки з'явилися нові вимоги, які також враховувалися в будівництві шведської A26 класу Blekinge, німецької Type 212CD і французької Scorpene SSK.

Підводний човен класу Кліо

Зараз у Польщі є підводний човен 80-х років SSK класу "Кліо", збройні сили країни намагаються модернізувати свої підводні можливості на тлі переозброєння Європи через війну в Україні.

Нагадаємо, що британський атомний підводний човен випробував торпеду Spearfish варіанту Mod 1.

Раніше повідомлялося, що в розсекречених архівах йдеться про зіткнення авіаносця США з атомним підводним човном "Петропавловськ".