Сбитый над Гомелем российский беспилотник привел к пожару в здании, — МЧС РБ (фото)

Обломки сбитого БпЛА упали на склад в Гомеле, сообщили в минЧС страны. Пострадавших в результате ЧП нет.

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В результате падения в Гомеле сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание кирпичного склада. Об этом сообщили в МСЧ Беларуси.

Подразделения спасателей ликвидировали пожар в здании по 8-му пер. Ильича. Огнем было повреждено 5 кв. метров кровли.

В ведомстве отмечают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Отметим, ранее начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО РБ полковник Сергей Фролов заявлял, что ночью 5 сентября в воздушном пространстве был зафиксирован факт нарушения госграницы беспилотными летательными аппаратами. По его словам, дежурные силы по противовоздушной обороне уничтожили все цели-нарушители.

Напомним, мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" сообщал, что прошлой ночью в Беларусь залетело не менее 8 "шахедов", за которыми "охотилась" российская ПВО. Во время работы по дронам-камикадзе сирену воздушной тревоги в Гомеле не включали. Также там опубликовали карту приблизительных маршрутов БПЛА над территорией РБ.

Фокус писал, что в ночь на 29 августа истребитель ВВС РБ в Ельском районе около 20 минут гонялся за нарушившим воздушное пространство российским дроном, пока не сбил его. Таким образом, это стало первым зафиксированным случаем, когда белорусский самолет попытался уничтожить реальную военную цель в небе.