Збитий над Гомелем російський безпілотник призвів до пожежі в будівлі, — МНС РБ (фото)

Уламки збитого БпЛА впали на склад у Гомелі, повідомили в мінНС країни. Постраждалих унаслідок НП немає.

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Унаслідок падіння в Гомелі збитого безпілотного літального апарата сталося загоряння цегляного складу. Про це повідомили в МСЧ Білорусі.

Підрозділи рятувальників ліквідували пожежу в будівлі по 8-му пров. Ілліча. Вогнем було пошкоджено 5 кв. метрів покрівлі.

У відомстві зазначають, що постраждалих унаслідок події немає.

Зазначимо, раніше начальник Головного штабу — перший заступник командувача ВПС і військ ППО РБ полковник Сергій Фролов заявляв, що вночі 5 вересня в повітряному просторі було зафіксовано факт порушення держкордону безпілотними літальними апаратами. За його словами, чергові сили з протиповітряної оборони знищили всі цілі-порушники.

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що минулої ночі в Білорусь залетіло щонайменше 8 "шахедів", на яких "полювала" російська ППО. Під час роботи по дронам-камікадзе сирену повітряної тривоги в Гомелі не вмикали. Також там опублікували карту приблизних маршрутів БПЛА над територією РБ.

Фокус писав, що в ніч на 29 серпня винищувач ВПС РБ у Єльському районі близько 20 хвилин ганявся за російським дроном, який порушив повітряний простір, поки не збив його. Таким чином, це стало першим зафіксованим випадком, коли білоруський літак спробував знищити реальну військову ціль у небі.