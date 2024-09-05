Польша на основе космической программы создает технологию для баллистических ракет (фото)

По словам журналистов, основная задача проекта — создать многоразовую суборбитальную пусковую систему, способную выводить полезную нагрузку за пределы линии Кармана на высоту 100 км.

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На Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) 2024 в польском городе Кельце Военный институт технологий вооружения (WITU) представляет амбициозный проект по разработке трехступенчатой ​​суборбитальной ракетной системы. Об этом пишет Army Recognition.

Задача проекта — создать многоразовую суборбитальную пусковую систему, способную выводить полезную нагрузку за пределы линии Кармана на высоту 100 км.

Проект направлен ​​не только на снижение стоимости запуска космических миссий, но и на открытие новых возможностей для исследования микрогравитации и изучения верхних слоев атмосферы.

На выставке упомянутый институт также продемонстрировал ракетный двигатель диаметром 300 мм. Он уже прошел испытания, в ходе которых также проверялась система наведения ракеты. Трехступенчатая суборбитальная ракета также обладает потенциалом в качестве оружия ПВО. Благодаря своим габаритным характеристикам она особенно подходит для ПВО средней дальности. За счет трех ступеней ракета может достигать дальности до 150 км.

Эта же трехступенчатая двигательная система используется при разработке ракеты 105 мм, интегрированной в программу Sona для ПВО ближнего радиуса действия. Система разрабатывалась для защиты войск от различных воздушных угроз, таких как беспилотники и ракеты, и может нести до 30 боеприпасов с тепловым наведением и предполагаемой дальностью 20 км. Обеспечивает эффективное прикрытие для наземных войск и усиливает ПВО ближнего радиуса действия, что обеспечивает повышенную защиту в конфликтных ситуациях.

Фото: Министерство обороны Польши | Ракетный двигатель диаметром 300 мм Военного института технологий вооружения

Напомним, что Польша разработала управляемую удаленно танковую башню ZSSW-30 БМП Borsuk и Rosomak.

Также сообщалось, что в Польше представили новый боеприпас для минометов RAK, которые использует Украина.