Польща на основі космічної програми створює технологію для балістичних ракет (фото)

За словами журналістів, основне завдання проєкту — створити багаторазову суборбітальну пускову систему, здатну виводити корисне навантаження за межі лінії Кармана на висоту 100 км.

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На Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO) 2024 у польському місті Кельце Військовий інститут технологій озброєння (WITU) презентує амбітний проєкт із розроблення триступеневої суборбітальної ракетної системи. Про це пише Army Recognition.

Завдання проєкту — створити багаторазову суборбітальну пускову систему, здатну виводити корисне навантаження за межі лінії Кармана на висоту 100 км.

Проєкт спрямований не тільки на зниження вартості запуску космічних місій, а й на відкриття нових можливостей для дослідження мікрогравітації та вивчення верхніх шарів атмосфери.

На виставці згаданий інститут також продемонстрував ракетний двигун діаметром 300 мм. Він уже пройшов випробування, під час яких також перевіряли систему наведення ракети. Триступенева суборбітальна ракета також має потенціал як зброя ППО. Завдяки своїм габаритним характеристикам вона особливо підходить для ППО середньої дальності. Завдяки трьом ступеням ракета може досягати дальності до 150 км.

Цю саму триступеневу рухову систему використовують при розробці ракети 105 мм, інтегрованої в програму Sona для ППО ближнього радіуса дії. Систему розробляли для захисту військ від різних повітряних загроз, як-от безпілотників та ракет, і вона може нести до 30 боєприпасів із тепловим наведенням, орієнтовний радіус — 20 км. Забезпечує ефективне прикриття для наземних військ і підсилює ППО, що забезпечує підвищений захист.

Фото: Міністерство оборони Польщі | Ракетний двигун діаметром 300 мм Військового інституту технологій озброєння

Нагадаємо, що Польща розробила керовану віддалено танкову вежу ZSSW-30 для БМП Borsuk і Rosomak.

Також повідомлялося, що в Польщі представили новий боєприпас для мінометів RAK, які використовує Україна.