Отправка на фронт до окончания военной подготовки: в Совете резервистов уточнили детали

Продолжительность "курса молодого бойца", который проходят только что мобилизованные, четко прописана в уставе и приказах Минобороны и Генштаба, отметил глава Совета резервистов Иван Тимочко. Если есть нарушения в данной сфере, надо наказывать ответственных, а не драматизировать.

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Если гражданина отправляют на фронт до того, как завершилась базовая военная подготовка, то за это должны наказать соответствующих должностных лиц. Такая ситуация, если она происходит, является исключением. Обязательная продолжительность подготовки — 30 дней, а затем — от пары недель до трех месяцев приобретается военно-учетная специальность. О деталях подготовки мобилизованных мужчин глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Тимочко ответил на вопрос журналисты, когда ему напомнили об украинце, который погиб через 26 дней после призыва, и о фразе главнокомандующего Александра Сырского о подготовке к войску. Он пояснил, что продолжительность пребывания в учебном центре четко определена специальными нормативными документами. Эти документы — это уставы, приказы Министерства обороны и начальника Генерального штаба. В случае нарушения сроков ответственного следует наказать, подчеркнул офицер.

"Если есть нарушения, то это должны отвечать лица, которые нарушили. Такие вещи скрывать не нужно. Но, с другой стороны, не нужно превращать в общий трагизм или общую какую-то непрофессионализм", — заявил он.

Военная подготовка при мобилизации — детали

Военный описал, как проходит подготовка мобилизованных — сколько времени они учатся и какие специальности получают.

Этапы подготовки мобилизованного

Первый этап — это базовая военная подготовка (курс молодого бойца), которая происходит в учебных центрах ВСУ. Продолжительность — месяц. После окончания обучения мобилизованный получает первичную специальность "стрелок".

Второй этап — профессиональная подготовка по специальности. В зависимости от вида специализации, она длится от одной-двух недель до нескольких месяцев. Если человек имеет желание, то учится на более сложной специальности:

пулеметчик, гранатометчик и т.д. — две-три недели;

артиллеристы, командир расчета, оператор БПЛА — один-два месяца;

офицер, специалист противовоздушной обороны — около одного года.

Также Тимочко напомнил, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, начиная с 2025 года, также будут проходить базовую военные подготовку продолжительностью два месяца. Таким образом, если гражданин отнесется ответственно, он до призыва будет иметь около трех-пяти месяцев обучения.

"Тогда в целом человек будет иметь более 5 месяцев общей подготовки. Поэтому здесь вопрос будет зависеть от лично каждого гражданина, на вопрос его уклонения или неуклонения, или отношение к ситуации серьезно", — подытожил Тимочко.

Военная подготовка при мобилизации — комментарий Тимочко см. с 11:05

Отметим, Фокус рассказывал историю Богдана Затулы. Затула был журналистом Фокуса, потом перешел в другие издания. 31 июля 2024 года его мобилизовали, а 26 августа он погиб. Мужчину похоронили на Аллее Славы в Харькове.

6 августа появилось интервью генерала Александра Сырского. Среди прочего, главнокомандующий признал, что хотел бы видеть более подготовленных людей на фронте. По его словам, "динамика боев" складывается так, что это пока трудно реализовать.

Напоминаем, в июле Винницкий областной терцентр комплектования описал, что входит в базовую военную подготовку: что изучают и как тренируются мобилизованные.