Відправка на фронт до закінчення військової підготовки: у Раді резервістів уточнили деталі

Тривалість "курсу молодого бійця", який проходять щойно мобілізовані, чітко прописана в уставі та наказах Міноборони і Генштабу, наголосив голова Ради резервістів Іван Тимочко. Якщо є порушення у даній сфері, треба карати відповідальних, а не драматизувати.

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Якщо людину відправляють на фронт до того, як завершилась базова військова підготовка, то за це повинні покарати відповідних посадовців. Така ситуація, якщо вона стається, є виключенням. Обов'язкова тривалість підготовки — 30 днів, а потім — від пари тижнів до трьох місяців здобувається військово-облікова спеціальність. Про деталі підготовки мобілізованих чоловіків голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Тимочко відповів на питання журналісти, коли йому нагадали про українця, який загинув через 26 днів після призову, і про фразу головнокомандувача Олександра Сирського про підготовку до війська. Він пояснив, що тривалість перебування у навчальному центрі чітко визначена спеціальними нормативними документами. Ці документи — це устави, накази Міністерства оборони і начальника Генерального штабу. У випадку порушення термінів відповідального слід покарати, наголосив офіцер.

"Якщо є порушення, то це мають відповідати особи, які порушили. Такі речі приховувати не потрібно. Але, з другої сторони, не потрібно перетворювати на загально трагізм чи загальну якусь непрофесійність", — заявив він.

Військова підготовка при мобілізації — деталі

Військовий описав, як проходить підготовка мобілізованих до війська — скільки часу вони навчаються та які спеціальності отримують.

Етапи підготовки мобілізованого

Перший етап — це базова військова підготовка (курс молодого бійця), яка відбувається у навчальних центрах ЗСУ. Тривалість — місяць. Після закінчення навчання мобілізований отримує первинну спеціальність "стрілець".

Другий етап — фахова підготовка зі спеціальності. Залежно від виду спеціалізації, вона триває від одного-двох тижнів до кількох місяців. Якщо людина має бажання, то вчиться на складнішій спеціальності:

кулеметник, гранатометник тощо — два-три тижні;

артилеристи, командир розрахунку, оператор БПЛА — один-два місяці;

офіцер, фахівцем протиповітряної оборони — близько одного року.

Також Тимочко нагадав, що чоловіки віком від 18 до 25 років, починаючи з 2025 року, також будуть проходити базову військові підготовку тривалістю два місяці. Таким чином, якщо громадянин поставиться відповідально, він матиме до призову близько трьох-п'яти місяців навчання.

"Тоді в цілому людина буде мати більше ніж 5 місяців загальної підготовки. Тому тут питання буде залежати від особисто кожного громадянина, на питання його ухиляння чи неухиляння, чи ставлення до ситуації серйозно", — підсумував Тимочко.

Військова підготовка при мобілізації - коментар тимочко див. з 11:05

Зазначимо, Фокус розповідав історію Богдана Затули. Затула був журналістом Фокусу, потім перейшов в інші видання. 31 липня 2024 року його мобілізували, а 26 серпня він загинув. Чоловіка поховали на Алеї Слави у Харкові.

6 серпня з'явилось інтерв'ю генерала Олександра Сирського. Серед іншого, головнокомандувач визнав, що хотів би бачити більш підготовлених людей на фронті. З його слів, "динаміка боїв" складається так, що це поки важко реалізувати.

Нагадуємо, у липні Вінницький обласний терцентр комплектування описав, що входить у базову військові підготовку: що вивчають і як тренуються мобілізовані.