Відправка на фронт до закінчення військової підготовки: у Раді резервістів уточнили деталі
Тривалість "курсу молодого бійця", який проходять щойно мобілізовані, чітко прописана в уставі та наказах Міноборони і Генштабу, наголосив голова Ради резервістів Іван Тимочко. Якщо є порушення у даній сфері, треба карати відповідальних, а не драматизувати.
Якщо людину відправляють на фронт до того, як завершилась базова військова підготовка, то за це повинні покарати відповідних посадовців. Така ситуація, якщо вона стається, є виключенням. Обов'язкова тривалість підготовки — 30 днів, а потім — від пари тижнів до трьох місяців здобувається військово-облікова спеціальність. Про деталі підготовки мобілізованих чоловіків голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".
Тимочко відповів на питання журналісти, коли йому нагадали про українця, який загинув через 26 днів після призову, і про фразу головнокомандувача Олександра Сирського про підготовку до війська. Він пояснив, що тривалість перебування у навчальному центрі чітко визначена спеціальними нормативними документами. Ці документи — це устави, накази Міністерства оборони і начальника Генерального штабу. У випадку порушення термінів відповідального слід покарати, наголосив офіцер.
"Якщо є порушення, то це мають відповідати особи, які порушили. Такі речі приховувати не потрібно. Але, з другої сторони, не потрібно перетворювати на загально трагізм чи загальну якусь непрофесійність", — заявив він.
Військова підготовка при мобілізації — деталі
Військовий описав, як проходить підготовка мобілізованих до війська — скільки часу вони навчаються та які спеціальності отримують.
Етапи підготовки мобілізованого
Перший етап — це базова військова підготовка (курс молодого бійця), яка відбувається у навчальних центрах ЗСУ. Тривалість — місяць. Після закінчення навчання мобілізований отримує первинну спеціальність "стрілець".
Другий етап — фахова підготовка зі спеціальності. Залежно від виду спеціалізації, вона триває від одного-двох тижнів до кількох місяців. Якщо людина має бажання, то вчиться на складнішій спеціальності:
- кулеметник, гранатометник тощо — два-три тижні;
- артилеристи, командир розрахунку, оператор БПЛА — один-два місяці;
- офіцер, фахівцем протиповітряної оборони — близько одного року.
Також Тимочко нагадав, що чоловіки віком від 18 до 25 років, починаючи з 2025 року, також будуть проходити базову військові підготовку тривалістю два місяці. Таким чином, якщо громадянин поставиться відповідально, він матиме до призову близько трьох-п'яти місяців навчання.
"Тоді в цілому людина буде мати більше ніж 5 місяців загальної підготовки. Тому тут питання буде залежати від особисто кожного громадянина, на питання його ухиляння чи неухиляння, чи ставлення до ситуації серйозно", — підсумував Тимочко.
Зазначимо, Фокус розповідав історію Богдана Затули. Затула був журналістом Фокусу, потім перейшов в інші видання. 31 липня 2024 року його мобілізували, а 26 серпня він загинув. Чоловіка поховали на Алеї Слави у Харкові.
6 серпня з'явилось інтерв'ю генерала Олександра Сирського. Серед іншого, головнокомандувач визнав, що хотів би бачити більш підготовлених людей на фронті. З його слів, "динаміка боїв" складається так, що це поки важко реалізувати.
Нагадуємо, у липні Вінницький обласний терцентр комплектування описав, що входить у базову військові підготовку: що вивчають і як тренуються мобілізовані.