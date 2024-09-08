Под Тернополем пьяный мужчина ворвался в ТЦК и хотел мобилизоваться несмотря на отсрочку

В ТЦК заявили, что гражданин Украины пытался попасть внутрь административного помещения. Он разбил стеклопакет входной двери, в результате чего получил ранение руки.

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В субботу вечером, 7 сентября, на Тернопольщине мужчина в нетрезвом состоянии пытался проникнуть в здание ТЦК и вступить в ряды ВСУ несмотря на наличие отсрочки от мобилизации. Об этом говорится в сообщении Тернопольского областного ТЦК и СП.

Инцидент случился около восьми часов вечера.

"Гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядку", — заявили в ТЦК.

Известно, что мужчина был на территории режимного помещения не сам, а вместе с другими гражданами. В то же время в ТЦК не уточнили, в каком именно населенном пункте произошло это событие.

Фото: Скриншот

Он разбил стеклопакет входной двери помещения, в результате чего получил колото-режущие раны на руке. Военнослужащие ТЦК оказали ему первичную медицинскую помощь, вызвали врачей и сотрудников полиции. Правоохранители проводят проверки, после которых дадут правовую оценку содеянному. В отношении нарушителя будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 6 сентября на сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП неизвестные попытались проникнуть на территорию объекта Минобороны, находящегося под охраной.

30 августа в Одессе работники ТЦК подрались с нетрезвыми мужчинами. По данным ТЦК, местные жители не имели при себе документов и завязали драку.