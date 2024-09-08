На Тернопільщині чоловік напідпитку вдерся до ТЦК і хотів мобілізуватися попри відстрочку

У ТЦК заявили, що громадянин України намагався потрапити всередину адміністративного приміщення. Він розтрощив склопакет вхідних дверей, внаслідок чого дістав поранення руки.

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У суботу ввечері, 7 вересня, на Тернопільщині чоловік у нетверезому стані намагався проникнути до будівлі ТЦК і долучитися до лав ЗСУ попри наявність відстрочки від мобілізації. Про це йдеться у повідомленні Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Інцидент трапився близько восьмої години вечора.

"Громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку", — заявили в ТЦК.

Відомо, що чоловік був на території режимного приміщення не сам, а разом з іншими громадянами. Водночас у ТЦК не уточнили, у якому саме населеному пункті сталася ця подія.

Фото: Скриншот

Він розбив склопакет вхідних дверей приміщення, в результаті чого отримав колото ріжучі рани на руці. Військовослужбовці ТЦК надали йому первинну медичну допомогу, викликали лікарів та співробітників поліції. Правоохоронці проводять перевірки, після яких нададуть правову оцінку скоєному. Щодо порушника буде вжито відповідних заходів.

Нагадаємо, 6 вересня на збірному пункті Київського міського ТЦК та СП невідомі спробували проникнути на територію об'єкта Міноборони, що перебуває під охороною.

30 серпня в Одесі працівники ТЦК побилися з нетверезими чоловіками. За даними ТЦК, місцеві жителі не мали при собі документів і зав’язали бійку.