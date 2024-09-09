В ТЦК не брали трубку: украинец хотел стать добровольцем, а стал уклонистом

Мужчина сам обратился в полицию, чтобы служить, и вскоре получил желаемую "боевую повестку". Все пошло не по плану в день, когда его должен был забрать на машине работник военкомата.

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В Украине осудили мужчину, который захотел мобилизоваться, но не дозвонился в ТЦК и не дождался военнослужащего. Детали дела известны из приговора Теофипольского районного суда Хмельницкой области от 4 сентября.

Как украинец нарушил закон о мобилизации

На скамье подсудимых оказался уроженец села Вовковцы, который содержит одного малолетнего ребенка. Он является военнообязанным и был признан ВВК годным к службе.

Права на отсрочку мужчина не имел, поэтому 8 апреля ему вручили повестку с вызовом на 15 апреля. Однако в назначенную дату призывник не явился, хотя уважительных причин на это у него не было.

Что говорит нарушитель закона о мобилизации

На суде уклонист не признал своей вины. Он рассказал, что сам захотел мобилизоваться и позвонил для этого участковому полицейскому. Правоохранитель доставил украинца в военкомат, где тот прошел медосмотр и получил "боевую повестку".

Однако, по словам призывника, он попросил лишь "появиться через несколько дней, а не сразу". Повестку выписали на 15 апреля, и его должен был забрать на машине один из работников ТЦК, который проезжал село по дороге на работу.

Мужчина как раз ждал военнослужащего под домом, когда ему позвонила сестра. Родственница сообщила, что его матери сделали операцию. Тогда он попытался сообщить в военкомат, что не сможет в этот день, но не дозвонился.

За украинцем "так никто и не приехал", поэтому он на велосипеде отправился в дом родителей. Там он должен был помогать по хозяйству, ведь отец "не имеет достаточно сил, чтобы делать все самому". В дальнейшем повесток нарушитель не получал и в ТЦК не ходил.

Закон о мобилизации: что решил суд

Работник ТЦК на суде рассказал, что в таких случаях чаще всего осуществляют выезд по месту жительства призывника. Однако вспомнить, выезжали ли к уклонисту, он не смог.

В приговоре указано, что доказательств операции у матери подсудимый не предоставил, а несмотря на желание служить в военкомат он не пошел. Украинца осудили за уклонение от мобилизации, назначив ему 3,5 года лишения свободы.

Напомним, в условиях военного положения в Украине могут изымать транспорт на нужды ВСУ. Стало известно, у кого могут забрать машину и возможно ли получить за нее компенсацию.

Представитель Тернопольского областного ТЦК Роман Грунда рассказал, почему лицо, имеющее право на отсрочку, могут мобилизовать. Он объяснил, как избежать такой ситуации.