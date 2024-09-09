У ТЦК не брали слухавку: українець хотів стати добровольцем, а став ухилянтом

Чоловік сам звернувся у поліцію, щоб служити, і невдовзі отримав бажану "бойову повістку". Все пішло не за планом у день, коли його мав забрати на машині працівник військкомату.

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В Україні засудили чоловіка, який захотів мобілізуватись, але не додзвонився в ТЦК і не дочекався на військовослужбовця. Деталі справи відомі з вироку Теофіпольського районного суду Хмельницької області від 4 вересня.

Як українець порушив закон про мобілізацію

На лаві підсудних опинився уродженець села Вовківці, який утримує одну малолітню дитину. Він є військовозобов’язаним та був визнаний ВЛК придатним до служби.

Права на відстрочку чоловік не мав, тож 8 квітня йому вручили повістку з викликом на 15 квітня. Однак у призначену дату призовник не з’явився, хоча поважних причин на це у нього не було.

Що каже порушник закону про мобілізацію

На суді ухилянт не визнав своєї провини. Він розповів, що сам захотів мобілізуватися та подзвонив для цього дільничому поліціянту. Правоохоронець доставив українця у військкомат, де той пройшов медогляд і отримав "бойову повістку".

Однак, зі слів призовника, він попросив лише "з’явитися через кілька днів, а не відразу". Повістку виписали на 15 квітня і його мав забрати на машині один із працівників ТЦК, який проїжджав село дорогою на роботу.

Чоловік саме чекав на військовослужбовця під будинком, коли йому зателефонувала сестра. Родичка повідомила, що його матері зробили операцію. Тоді він спробував повідомити у військкомат, що не зможе в цей день, але не додзвонився.

За українцем "так ніхто і не приїхав", тож він велосипедом вирушив до будинку батьків. Там він мав допомагати по господарству, адже батько "не має достатньо сил, щоб робити все самому". Надалі повісток порушник не отримував і у ТЦК не ходив.

Закон про мобілізацію: що вирішив суд

Працівник ТЦК на суді розповів, що у таких випадках найчастіше здійснюють виїзд за місцем проживання призовника, однак згадати, чи виїжджали до ухилянта, він не зміг.

У вироку зазначено, що доказів операції у матері підсудний не надав, до військкомату він не пішов. Українця засудили за ухилення від мобілізації, призначивши йому 3,5 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану в Україні можуть вилучати транспорт на потреби ЗСУ. Стало відомо, у кого можуть забрати машину та чи можливо отримати за неї компенсацію.

Представник Тернопільського обласного ТЦК Роман Грунда розповів, чому особу, яка має право на відстрочку, можуть мобілізувати. Він пояснив, як уникнути такої ситуації.