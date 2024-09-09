Мобілізація транспорту: у кого можуть забрати авто у вересні

Якщо автомобілю було завдано шкоди під час мобілізації, то його власник може отримати компенсацію. Для цього потрібно звернутися до ТЦК з відповідною заявою.

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В Україні під час воєнного стану у громадян дозволено вилучати транспорт на потреби Сил оборони. Детальніше про це розповідає borg.expert.

У кого можуть забрати авто на ЗСУ

Так, транспорт можуть вилучити в:

центральних та місцевих органів виконавчої влади;

інших держорганах;

органах місцевого самоврядування;

підприємств, установ та організацій;

громадян, власників транспортних засобів.

Залучення транспорту під час мобілізації: хто цим займається

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється:

ТЦК та СП;

центральними управліннями чи регіональними органами СБУ;

відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих держадміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

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Що не можна робити з вилученим на потреби ЗСУ транспортом

Такі транспортні засоби не можна:

відправляти за межі України й до інших областей (виключення — відправлення до іншого регіону можливе лише після повідомлення ТЦК про місце перебування транспорту на термін не більше одного місяця);

передавати у власність іншим юридичним особам або громадянам;

надавати в оренду чи як предмет застави для виконання зобовʼязань за договорами кредиту.

Компенсація за шкоду, завдану авто

Українці можуть отримати компенсацію за шкоду, завдану транспорту внаслідок їх залучення під час мобілізації. Для цього після оголошення демобілізації та повернення транспорту власнику потрібно звернутися до ТЦК за місцем їх залучення з відповідною заявою. В ній потрібно додати акт приймання-передачі, акт про повернення під час демобілізації транспорту та висновок експерта або звіт про оцінку майна.

ТЦК розгляне цю заяву протягом десяти робочих днів із дати її подання, за результатами розгляду оформить висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспорту внаслідок залучення під час мобілізації.

Нагадаємо, начальник юридичної служби Тернопільського обласного ТЦК та СП Роман Грунда повідомив, що багато українців мають право на відстрочку від призову, проте не завжди оформляють її правильно. За його словами, через це громадяни також підлягають мобілізації.

Раніше нардеп, член фракції політичної партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що до ЗСУ почали призивати обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років. Він наголосив, що при прийнятті закону про мобілізацію була допущена помилка чи свідомо була зроблена лазівка.