Мобилизация транспорта: у кого могут забрать авто в сентябре
Если автомобилю был нанесен ущерб во время мобилизации, то его владелец может получить компенсацию. Для этого нужно обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением.
В Украине во время военного положения у граждан разрешено изымать транспорт на нужды Сил обороны. Подробнее об этом рассказывает borg.expert.
У кого могут забрать авто на ВСУ
Так, транспорт могут изъять в:
- центральных и местных органов исполнительной власти;
- других госорганах;
- органах местного самоуправления;
- предприятиях, учреждениях и организациях;
- граждан, владельцев транспортных средств.
Привлечение транспорта во время мобилизации: кто этим занимается
Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется:
- ТЦК и СП;
- центральными управлениями или региональными органами СБУ;
- соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных госадминистраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями.
Что нельзя делать с изъятым на нужды ВСУ транспортом
Такие транспортные средства нельзя:
- отправлять за пределы Украины и в другие области (исключение — отправка в другой регион возможна только после уведомления ТЦК о месте пребывания транспорта на срок не более одного месяца);
- передавать в собственность другим юридическим лицам или гражданам;
- предоставлять в аренду или как предмет залога для выполнения обязательств по договорам кредита.
Компенсация за ущерб, нанесенный авто
Украинцы могут получить компенсацию за ущерб, нанесенный транспорту в результате его привлечения во время мобилизации. Для этого после объявления демобилизации и возвращения транспорта владельцу нужно обратиться в ТЦК по месту привлечения с соответствующим заявлением. В нем нужно приложить акт приема-передачи, акт о возвращении во время демобилизации транспорта и заключение эксперта или отчет об оценке имущества.
ТЦК рассмотрит данное заявление в течение десяти рабочих дней с даты его подачи, по результатам рассмотрения оформит заключение об осуществлении выплаты для компенсации ущерба, причиненного транспорту вследствие привлечения во время мобилизации.
Напомним, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда сообщил, что многие украинцы имеют право на отсрочку от призыва, однако не всегда оформляют ее правильно. По его словам, из-за этого граждане также подлежат мобилизации.
Ранее нардеп, член фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что в ВСУ начали призывать ограниченно годных мужчин от 18 до 25 лет. Он отметил, что при принятии закона о мобилизации была допущена ошибка или сознательно была сделана лазейка.