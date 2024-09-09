Мобилизация транспорта: у кого могут забрать авто в сентябре

Если автомобилю был нанесен ущерб во время мобилизации, то его владелец может получить компенсацию. Для этого нужно обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением.

Related video

В Украине во время военного положения у граждан разрешено изымать транспорт на нужды Сил обороны. Подробнее об этом рассказывает borg.expert.

У кого могут забрать авто на ВСУ

Так, транспорт могут изъять в:

центральных и местных органов исполнительной власти;

других госорганах;

органах местного самоуправления;

предприятиях, учреждениях и организациях;

граждан, владельцев транспортных средств.

Привлечение транспорта во время мобилизации: кто этим занимается

Привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется:

ТЦК и СП;

центральными управлениями или региональными органами СБУ;

соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных госадминистраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями.

Важно

От повестки до передовой 60 дней: эксперты о "новых" подходах подготовки новобранцев

Что нельзя делать с изъятым на нужды ВСУ транспортом

Такие транспортные средства нельзя:

отправлять за пределы Украины и в другие области (исключение — отправка в другой регион возможна только после уведомления ТЦК о месте пребывания транспорта на срок не более одного месяца);

передавать в собственность другим юридическим лицам или гражданам;

предоставлять в аренду или как предмет залога для выполнения обязательств по договорам кредита.

Компенсация за ущерб, нанесенный авто

Украинцы могут получить компенсацию за ущерб, нанесенный транспорту в результате его привлечения во время мобилизации. Для этого после объявления демобилизации и возвращения транспорта владельцу нужно обратиться в ТЦК по месту привлечения с соответствующим заявлением. В нем нужно приложить акт приема-передачи, акт о возвращении во время демобилизации транспорта и заключение эксперта или отчет об оценке имущества.

ТЦК рассмотрит данное заявление в течение десяти рабочих дней с даты его подачи, по результатам рассмотрения оформит заключение об осуществлении выплаты для компенсации ущерба, причиненного транспорту вследствие привлечения во время мобилизации.

Напомним, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда сообщил, что многие украинцы имеют право на отсрочку от призыва, однако не всегда оформляют ее правильно. По его словам, из-за этого граждане также подлежат мобилизации.

Ранее нардеп, член фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что в ВСУ начали призывать ограниченно годных мужчин от 18 до 25 лет. Он отметил, что при принятии закона о мобилизации была допущена ошибка или сознательно была сделана лазейка.