Разведчик, ретранслятор, камикадзе: ВС РФ готовят пластиковый дрон-невидимку "Ася" (фото)
Согласно замыслу разработчиков, дрон, построенный по аэродинамической схеме "тейлситтер", должен быть незаметен на радарах противовоздушной обороны.
В российском конструкторском бюро "Синергия" 9 сентября заявили, что ВС РФ в скором времени на передовой в Украине протестируют пластовые дроны "Ася". Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 9 сентября.
Сообщается, что построенный по аэродинамической схеме "тейлситтер" дрон полностью выполнен из пластика, из-за чего он будет незаметен на радарах противовоздушной обороны. Конструкторское бюро заявляет, что может изготавливать детали для этих беспилотников с помощью 3D-печати, что снижает рыночную стоимость в сравнении с похожими моделями.
Характеристики российского дрона "Ася"
- время, в течение которого система находится в полете, — 1 час;
- радиус полета — 30 км;
- нагрузка — 1 кг;
- время развертывания составляет — 5 минут;
Сообщается, что дрон доступен в трех вариантах — разведчик, ретранслятор, камикадзе. Беспилотник может комплектоваться тепловизионной камерой, ко всему прочему для него не нужно средство запуска.
По утверждениям разработчиков, из-за низкой стоимости у этого БПЛА сейчас в РФ нет аналогов, а основное его предназначение — для разведки.
Напомним, что норвежская армия переходит на снайперскую винтовку M107A1. Barrett M107A1 — усовершенствованная версия модели M107. В конструкции используются титан и полимеры, а также патентованное никель-тефлоновое покрытие.
Также сообщалось, что Вашингтон направил Конгрессу засекреченный доклад о стратегии войны в Украине. Доклад, о котором идет речь, ожидали еще в июне. Промедление вызвано недовольством республиканцев, которые пригрозили заблокировать дальнейшую помощь Украине.