Разведчик, ретранслятор, камикадзе: ВС РФ готовят пластиковый дрон-невидимку "Ася" (фото)

Согласно замыслу разработчиков, дрон, построенный по аэродинамической схеме "тейлситтер", должен быть незаметен на радарах противовоздушной обороны.

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В российском конструкторском бюро "Синергия" 9 сентября заявили, что ВС РФ в скором времени на передовой в Украине протестируют пластовые дроны "Ася". Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 9 сентября.

Сообщается, что построенный по аэродинамической схеме "тейлситтер" дрон полностью выполнен из пластика, из-за чего он будет незаметен на радарах противовоздушной обороны. Конструкторское бюро заявляет, что может изготавливать детали для этих беспилотников с помощью 3D-печати, что снижает рыночную стоимость в сравнении с похожими моделями.

Характеристики российского дрона "Ася"

время, в течение которого система находится в полете, — 1 час;

радиус полета — 30 км;

нагрузка — 1 кг;

время развертывания составляет — 5 минут;

Сообщается, что дрон доступен в трех вариантах — разведчик, ретранслятор, камикадзе. Беспилотник может комплектоваться тепловизионной камерой, ко всему прочему для него не нужно средство запуска.

По утверждениям разработчиков, из-за низкой стоимости у этого БПЛА сейчас в РФ нет аналогов, а основное его предназначение — для разведки.

Напомним, что норвежская армия переходит на снайперскую винтовку M107A1. Barrett M107A1 — усовершенствованная версия модели M107. В конструкции используются титан и полимеры, а также патентованное никель-тефлоновое покрытие.

Также сообщалось, что Вашингтон направил Конгрессу засекреченный доклад о стратегии войны в Украине. Доклад, о котором идет речь, ожидали еще в июне. Промедление вызвано недовольством республиканцев, которые пригрозили заблокировать дальнейшую помощь Украине.