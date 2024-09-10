В Конгрессе ждали доклад еще в июне. Задержка вызвала недовольство среди республиканцев. Некоторые из них даже пригрозили заблокировать дальнейшую помощь Украине.

Related video

Администрация президента США Джо Байдена направила Конгрессу засекреченный отчет о своей стратегии относительно войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от трех источников.

Этот доклад был условием для принятия в апреле законопроекта о помощи Украине в 61 млрд долларов. Дедлайн передачи отчета истек еще в июне.

Помощник одного из конгрессменов отметил, что доклад наконец поступил к законодателям, но они еще не успели ознакомиться с содержанием документа. Два других источника подтвердили эту информацию на условиях анонимности. В Белом доме пока не давали комментариев по этому поводу.

В рамках законопроекта, который был одобрен в апреле, Конгресс просил администрацию Байдена представить детальную стратегию по Украине до начала июня. Помощь Украине поддерживают как демократы, так и многие республиканцы. Однако некоторые критикуют администрацию Байдена за ограничение использования американского вооружения, в частности запрет на удары по объектам на территории России. Вашингтон сдержанно отнесся к поставкам определенного оружия из-за его ограниченного количества, а также из-за опасений эскалации конфликта.

Сенатор Джим Риш, председатель комитета Сената по иностранным делам, в августе заявлял, что "с первых дней войны Путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харриса предоставить стратегию относительно того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть войну".

Эта задержка вызвала недовольство среди республиканцев, некоторые из которых пригрозили заблокировать дальнейшее финансирование.

"Когда они не ответили на наши запросы, мы законодательно обязали их прислать стратегию в Конгресс, но крайний срок прошел, а ответа так и не было. Президент Байден и вице-президент Харрис обязаны предоставить стратегию не только нам, но и американскому народу, и их бездействие свидетельствует о том, что они не имеют ее или боятся ею поделиться", — говорил Джим Риш.

Также он подчеркнул, что поддерживает помощь Украине, но "не делает это вслепую".

Напомним, 6 сентября Пентагон опубликовал список военной помощи Украине, в который вошли ракеты Stinger, боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Американский журнал Foreign Affairs писал, что единственный возможный способ завершить войну на приемлемых для Киева и Запада условиях — это ждать, когда Путина кто-то заменит на посту президента РФ. Журналисты отметили, что сейчас стратегия США заключается в наложении санкций, чтобы Путин решил, что у него нет другого выхода как отказаться от своих военных планов.