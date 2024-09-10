У Конгресі чекали на доповідь ще у червні. Затримка викликала невдоволення серед республіканців. Деякі з них навіть пригрозили заблокувати подальшу допомогу Україні.

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Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу засекречений звіт про свою стратегію щодо війни в Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від трьох джерел.

Ця доповідь була умовою для ухвалення у квітні законопроєкту про допомогу Україні в 61 млрд доларів. Дедлайн передачі звіту сплив ще у червні.

Помічник одного з конгресменів зазначив, що доповідь нарешті надійшла до законодавців, але вони ще не встигли ознайомитися зі змістом документа. Двоє інших джерел підтвердили цю інформацію на умовах анонімності. У Білому домі поки не давали коментарів із цього приводу.

У межах законопроєкту, який був схвалений у квітні, Конгрес просив адміністрацію Байдена представити детальну стратегію щодо України до початку червня. Допомогу Україні підтримують як демократи, так і багато республіканців. Однак дехто критикує адміністрацію Байдена за обмеження використання американського озброєння, зокрема заборону на удари по об’єктах на території Росії. Вашингтон стримано поставився до постачання певної зброї через її обмежену кількість, а також через побоювання ескалації конфлікту.

Сенатор Джим Ріш, голова комітету Сенату у закордонних справах, у серпні заявляв, що "з перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріса надати стратегію щодо того, як США та наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну".

Ця затримка викликала невдоволення серед республіканців, деякі з яких пригрозили заблокувати подальше фінансування.

"Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо зобов'язали їх надіслати стратегію до Конгресу, але крайній термін минув, а відповіді так і не було. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс зобов'язані надати стратегію не лише нам, але й американському народу, їхня бездіяльність свідчить про те, що вони не мають її або бояться нею поділитися", — говорив Джим Ріш.

Також він наголосив, що підтримує допомогу Україні, але "не робить це наосліп".

Нагадаємо, 6 вересня Пентагон опублікував список військової допомоги Україні, до якого увійшли ракети Stinger, бойові машини піхоти Bradley, боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS.

Американський журнал Foreign Affairs писав, що єдиний можливий спосіб завершити війну на прийнятних для Києва і Заходу умовах — це чекати, коли Путіна хтось замінить на посаді президента РФ. Журналісти зазначили, що наразі стратегія США полягає у накладенні санкцій, щоб Путін вирішив, що у нього немає іншого виходу як відмовитися від своїх військових планів.