Вдохновились украинской разработкой: в Китае к FPV-дронам прикрутили штурмовые винтовки QBZ-95 (фото)

По словам журналистов, подобная тактика, судя по всему, была инспирирована похожим применением на передовой в Украине, где подобные БПЛА атаковали позиции противника и бронетехнику.

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Недавние сообщения в китайских соцсетях свидетельствуют о том, что вооруженные силы страны прибегают к инновациям по части FPV-дронов: их дополняют штурмовыми винтовками QBZ-95. Об этом пишет Army Recognition.

Дроны используются для прицельной стрельбы, тактика, судя по всему, была инспирирована похожим применением на передовой в Украине, где подобные БПЛА применялись против вражеских позиций и бронетехники.

Эта адаптация FPV-дронов представляет собой эволюцию в использовании БПЛА на поле боя и предоставляет возможность вести огонь на расстоянии, минимизируя риски для оперативных сил. Это значительное достижение в современных военных стратегиях объединяет технологию дронов с традиционным вооружением для повышения оперативной эффективности.

Пока подобные системы не получили широкого распространения, но все же набирают популярность, особенно в случаях, когда в приоритете тактическая внезапность и снижение рисков для личного состава. Примеры из Украины, а теперь и из Китая указывают на то, что технология может стать стандартом в будущих военных доктринах по всему миру, отмечают журналисты.

Штурмовые винтовки QBZ-95

Винтовка QBZ95

Винтовка QBZ95

Винтовка QBZ95 винтовка на беспилотном транспорте

Винтовки QBZ-95 серии QBZ разработаны китайской компанией NORINCO.

Калибр — 5,8 мм DBP87 — считается уникальным китайским стандартом. У винтовок НАТО — калибр 5,56x45 мм, который используется во многих странах, в т.ч. Таиланде.

Эта модель разработана для надежной работы и нашла широкое применение в Народно-освободительной армии КНР благодаря надежности.

QBZ-95 известна своей конструкцией булл-пап для более высокой маневренности без ущерба для длины ствола, необходимой для точности на больших расстояниях. У винтовки фиксированный приклад, переключатели огня, доступные с обеих сторон, и полимерный магазин обновленного дизайна.

Военные Узбекистана, Беларуси и Египта сейчас учатся пользоваться штатным оружием НОАК, наряду с россиянами.

Напомним, что норвежская армия переходит на снайперскую винтовку M107A1.

Также сообщалось, что руководство Индии заказало 73 тысячи винтовок SIG716 у американской компании SIG Sauer.