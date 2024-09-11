Начштаба командования СБС Гладкий ездил в Крым и РФ 26 раз во время АТО, — СМИ

В базе отсутствует информация о конкретных пунктах пропуска, поэтому Гладкий мог ездить в Россию или во временно оккупированный Крым. Но "засветился" он потому, что был внесен в базу во время пересечения границы.

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Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий пересекал российские пограничные пункты, находясь на службе в Командовании ВМС Украины. Об этом узнали журналисты "Телевидения Торонто".

Как пишет издание, эту информацию журналисты нашли в недавно слитой базе ФСБ "Граница". Там всплыла информация, что начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий пересекал российскую границу в 2014 и 2015 годах.

"В базе отсутствует информация о конкретных пунктах пропуска, поэтому Гладкий мог ездить в Россию или во временно оккупированный Крым. Но засветился, потому что был внесен в базу при пересечении границы. С 2014 по 2015 год он пересекал пограничные российские пункты 26 раз. Это были поездки как в Россию (или в оккупированный Крым), так и оттуда. В том числе во время службы в Командовании ВМС Украины", — сообщает "Телевидение Торонто".

В то время Гладкий занимал должность начальника управления надводных и подводных сил Командования ВМС ВСУ. На журналистский запрос в ВМС ответили, что эту должность Роман Гладкий занимал с 27 февраля 2015 до 1 января 2016 года. За это время он пересекал российский пограничный пункт 8 раз.

В "слитой" базе указано, что Гладкий пересекал российскую границу 18 раз до февраля 2015 года. В это время он был слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Также в базе есть информация о поездках в РФ его жены — Елены Гладкой. В период с 25 октября 2014 по 30 ноября 2015 года она пересекала российскую границу 22 раза.

Напомним, что 3 сентября стало известно, что начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого отстранили от исполнения служебных обязанностей. Как сообщили в Генштабе ВСУ, он не будет выполнять свои обязанности пока СБУ не проведет дополнительную специальную проверку, о которой попросили народные депутаты Украины.

30 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем. В тот же день народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Сырский "навязал" кандидатуру Гладкого.