Начштабу командування СБС Гладкий їздив до Криму та РФ 26 разів під час АТО, — ЗМІ

У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в Росію або у тимчасово окупований Крим. Але "засвітився" він тому, що був внесений у базу під час перетину кордону.

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Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти, перебуваючи на службі у Командуванні ВМС України. Про це дізналися журналісти "Телебачення Торонто".

Як пише видання, цю інформацію журналісти знайшли у нещодавно злитій базі ФСБ "Кордон". Там виплила інформація, що начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий перетинав російський кордон у 2014 та 2015 роках.

"У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в Росію або у тимчасово окупований Крим. Але засвітився, тому що був внесений у базу під час перетину кордону. З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в Росію (або в окупований Крим), так і звідти. У тому числі під час служби в Командуванні ВМС України", — повідомляє "Телебачення Торонто".

В той час Гладкий обіймав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. На журналістський запит у ВМС відповіли, що цю посаду Роман Гладкий обіймав від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року. За цей час він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.

У "злитій" базі вказано, що Гладкий перетинав російський кордон 18 разів до лютого 2015 року. В цей час він був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Також у базі є інформація про поїздки до РФ його дружини — Олени Гладкої. У період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років вона перетинала російський кордон 22 рази.

Нагадаємо, що 3 вересня стало відомо, що начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого відсторонили від виконання службових обов'язків. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, він не виконуватиме своїх обов'язків допоки СБУ не проведе додаткової спеціальної перевірки, про яку попросили народні депутати України.

30 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем. Того ж дня народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Сирський "нав'язав" кандидатуру Гладкого.