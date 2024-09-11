Значительный военный потенциал: на Тайване начали испытывать беспилотную субмарину Hailong (фото)
На опубликованных кадрах в высоком разрешении подробно показан аппарат. Видна практически вся надводная структура.
11 сентября появилась информация о том, что беспилотную субмарину Hailong заметили покидающей док. Аппарат разработал Чжуншаньский институт науки и технологии (CSIST) совместно с судостроительной компанией Lung Teh Shipbuilding. Об этом пишет тайваньское издание The Liberty Times.
На новых снимках в высоком разрешении подробно показан аппарат, плавающий своим ходом. Видна практически вся его надводная структура — аппарат напоминает небольшую подводную лодку.
Появление морского беспилотника Hailong совпало с разработкой тайваньской подводной лодки Haikun, которую спустили на воду в прошлом месяце. После дебюта Haikun на недавних испытаниях недалеко от местного порта заметили также Hailong.
Энтузиасты военной техники наблюдали за аппаратом Hailong, пришвартованном в небольшом плавучем стальном ангаре в течение последних двух дней.
На новых фотографиях передняя и задняя части оснащены двумя камерами, вероятно, с тепловизионным изображением. Внешне корпус оснащен перилами и различными трубопроводами, хотя никакого заметного оборудования для наблюдения не видно.
Проект Hailong появился в 2020 году, цель в том, чтобы сделать испытательную платформу для внутренних исследований и разработок Тайваня в области подводных технологий.
Сообщается, что характеристики Hailong следующие:
- водоизмещение — около 100 тонн;
- длина — 30 метров;
- ширина — 6.
Как сообщается, работы над транспортным средством завершили в конце прошлого года.
Hailong — это в первую очередь испытательная платформа, предназначенная для тестирования многочисленных научных проектов, а не боевая беспилотная подводная лодка с вооружением. Тем не менее есть значительный потенциал для будущего применения, особенно в военных и гражданских морских исследованиях.
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