Значительный военный потенциал: на Тайване начали испытывать беспилотную субмарину Hailong (фото)

На опубликованных кадрах в высоком разрешении подробно показан аппарат. Видна практически вся надводная структура.

Related video

11 сентября появилась информация о том, что беспилотную субмарину Hailong заметили покидающей док. Аппарат разработал Чжуншаньский институт науки и технологии (CSIST) совместно с судостроительной компанией Lung Teh Shipbuilding. Об этом пишет тайваньское издание The Liberty Times.

На новых снимках в высоком разрешении подробно показан аппарат, плавающий своим ходом. Видна практически вся его надводная структура — аппарат напоминает небольшую подводную лодку.

Подлодка Hailong

Подлодка Hailong

Появление морского беспилотника Hailong совпало с разработкой тайваньской подводной лодки Haikun, которую спустили на воду в прошлом месяце. После дебюта Haikun на недавних испытаниях недалеко от местного порта заметили также Hailong.

Энтузиасты военной техники наблюдали за аппаратом Hailong, пришвартованном в небольшом плавучем стальном ангаре в течение последних двух дней.

На новых фотографиях передняя и задняя части оснащены двумя камерами, вероятно, с тепловизионным изображением. Внешне корпус оснащен перилами и различными трубопроводами, хотя никакого заметного оборудования для наблюдения не видно.

Проект Hailong появился в 2020 году, цель в том, чтобы сделать испытательную платформу для внутренних исследований и разработок Тайваня в области подводных технологий.

Сообщается, что характеристики Hailong следующие:

водоизмещение — около 100 тонн;

длина — 30 метров;

ширина — 6.

Как сообщается, работы над транспортным средством завершили в конце прошлого года.

Hailong — это в первую очередь испытательная платформа, предназначенная для тестирования многочисленных научных проектов, а не боевая беспилотная подводная лодка с вооружением. Тем не менее есть значительный потенциал для будущего применения, особенно в военных и гражданских морских исследованиях.

Напомним, что новые дроны Raytheon для ВВС США дополнят ракетами AMRAAM класса "воздух – воздух".

Также сообщалось, что все три авианосца Китая появились в спорных водах одновременно.