Значний військовий потенціал: на Тайвані почали випробовувати безпілотну субмарину Hailong (фото)

На опублікованих кадрах у високій роздільній здатності детально показано апарат. Видно практично всю надводну структуру.

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11 вересня з'явилася інформація про те, що безпілотну субмарину Hailong помітили такою, що залишає док. Апарат розробив Чжуншаньський інститут науки й технології (CSIST) спільно із суднобудівною компанією Lung Teh Shipbuilding. Про це пише тайванське видання The Liberty Times.

На нових знімках з високою роздільною здатністю детально показано апарат, що плаває своїм ходом. Видно практично всю його надводну структуру — апарат нагадує невеликий підводний човен.

Підводний човен Hailong

Підводний човен Hailong

Поява морського безпілотника Hailong збіглася з розробкою тайванського підводного човна Haikun, який спустили на воду минулого місяця. Після дебюту Haikun на недавніх випробуваннях недалеко від місцевого порту помітили також Hailong.

Ентузіасти військової техніки спостерігали за апаратом Hailong, пришвартованим у невеликому плавучому сталевому ангарі протягом останніх двох днів.

На нових фотографіях передня і задня частини оснащені двома камерами, ймовірно, з тепловізійним зображенням. Зовні корпус оснащений поручнями та різними трубопроводами, хоча жодного помітного обладнання для спостереження не видно.

Проєкт Hailong з'явився 2020 року, мета в тому, щоб зробити випробувальну платформу для внутрішніх досліджень і розробок Тайваню в галузі підводних технологій.

Повідомляється, що характеристики Hailong такі:

водотоннажність — близько 100 тонн;

довжина — 30 метрів;

ширина — 6.

Як повідомляється, роботи над транспортним засобом завершили наприкінці минулого року.

Hailong — це насамперед випробувальна платформа, призначена для тестування численних наукових проєктів, а не бойовий безпілотний підводний човен з озброєнням. Проте є значний потенціал для майбутнього застосування, особливо у військових і цивільних морських дослідженнях.

Нагадаємо, що нові дрони Raytheon для ВПС США доповнять ракетами AMRAAM класу "повітря — повітря".

Також повідомлялося, що всі три авіаносці Китаю з'явилися в спірних водах одночасно.