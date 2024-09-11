Позиция не изменилась: Британия по-прежнему запрещает наносить удары вглубь России, — СМИ

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми не стал комментировать детали оперативных вопросов. Путин, по его словам, не получит преимуществ в войне.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Великобритании с просьбой о "помощи и поддержке" в использовании ракет большой дальности Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом пишет газета The Independent.

В разговоре с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лэмми глава правительства выразил надежду, что разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории страны-агрессора появится у Украины.

В комментарии британским СМИ глава внешнеполитического ведомства отметил, что нужно услышать от украинских коллег и президента Владимира Зеленского их оценку ситуации и ​​их потребностей на местах.

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Блинкен и Лемми приехали в Украину, чтобы поддержать Киев на ключевом этапе войны, — Reuters

В то же время он отказался комментировать детали оперативных вопросов, поскольку, по его словам, Владимир Путин является единственным человеком, которому это может быть выгодно.

"И мы не сделаем ничего, чтобы дать ему какие-либо преимущества в его незаконном вторжении", — отметил глава МИД.

В британском правительстве в свою очередь заявили, что позиция страны относительно использования ракет Storm Shadow в России "не изменилась", однако добавили, что они всегда прислушиваются к Украине.

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена считают, что у Сил обороны Украины нет необходимости использовать ракеты Storm Shadow на территории РФ, так как украинские "самодельные" БпЛА лучше подходят для уничтожения целей.

По данным журналистов, Государственный секретарь США Энтони Блинкен едет в Киев, чтобы лично разрешить применение ATACMS по целям на территории РФ.