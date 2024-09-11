Позиція не змінилася: Британія, як і раніше, забороняє завдавати ударів углиб Росії, — ЗМІ

Глава МЗС Британії Девід Леммі не став коментувати деталі оперативних питань. Путін, за його словами, не отримає переваг у війні.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Великої Британії з проханням про "допомогу і підтримку" у використанні ракет великої дальності Storm Shadow для ударів по території Росії. Про це пише газета The Independent.

У розмові з державним секретарем із закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі глава уряду висловив сподівання, що дозвіл на використання далекобійної зброї для ударів по території країни-агресора з'явиться в України.

У коментарі британським ЗМІ глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що потрібно почути від українських колег і президента Володимира Зеленського їхню оцінку ситуації та їхніх потреб на місцях.

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Блінкен і Леммі приїхали в Україну, щоб підтримати Київ на ключовому етапі війни, — Reuters

Водночас він відмовився коментувати деталі оперативних питань, оскільки, за його словами, Володимир Путін є єдиною людиною, якій це може бути вигідно.

"І ми не зробимо нічого, щоб дати йому будь-які переваги в його незаконному вторгненні", — зазначив глава МЗС.

У британському уряді, зі свого боку, заявили, що позиція країни щодо використання ракет Storm Shadow у Росії "не змінилася", однак додали, що вони завжди прислухаються до України.

Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що у Сил оборони України немає необхідності використовувати ракети Storm Shadow на території РФ, оскільки українські "саморобні" БпЛА краще підходять для знищення цілей.

За даними журналістів, Державний секретар США Ентоні Блінкен їде до Києва, щоб особисто дозволити застосування ATACMS по цілях на території РФ.