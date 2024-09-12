Замешан не только "криминальный авторитет": в деле избиения бойца в Смеле "всплыли" еще 2 соучастника

Главному подозреваемому, "местному криминальному авторитету" Вадиму Долотенко добавили новую статью. Двух его сообщников будут судить за хулиганство.

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В Черкасской области правоохранители объявили о подозрении еще двум мужчинам, которые стали соучастниками в деле об избиении ветерана российско-украинской войны в Смеле. Им избрали меру пресечения. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"Избраны меры пресечения еще двум соучастникам избиения военного в Смеле. По ходатайствам прокурора Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения — круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что главному подозреваемому, "местному криминальному авторитету" Вадиму Долотенко добавили еще новую статью. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

"По результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении военнослужащего и вымогательстве от него средств в г. Смела Черкасской области. Он скрывался от органов следствия в одном из отелей на территории Черкасской области", — напомнили в Офисе генпрокурора.

Избиение военного в Смеле: что известно

В городе Смела Черкасской области 3 сентября произошел конфликт между демобилизованным военным Анатолием Гончаренко и местным "криминальным авторитетом", который имеет за плечами судебный приговор. Родители ветерана попали в ДТП, которое спровоцировал фигурант. Военный через соцсети обратился к смелянам с просьбой идентифицировать обидчика его родителей.

Им оказался Вадим Долотенко. Он увидел пост и сам назначил встречу Гончаренко, во время которой принялся угрожать военному, избил его и заставил публично извиниться.

Инцидент возмутил общественность, а избиением ветерана заинтересовалось руководство МВД. Глава ведомства Игорь Клименко назвал ситуацию в Смеле позорной и пообещал "надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей" и служебную проверку относительно бездействия местных полицейских.

На избиение ветерана войны в Смеле отреагировали бойцы Сил обороны. Они возмутились безнаказанностью фигуранта и назвали извинения военного унижением.