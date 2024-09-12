Замішаний не лише "кримінальний авторитет": у справі побиття бійця в Смілі "спливли" ще 2 співучасники

Головному підозрюваному, "місцевому кримінальному авторитету" Вадиму Долотенку додали нову статтю. Двох його спільників судитимуть за хуліганство.

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На Черкащині правоохоронці оголосили про підозру ще двом чоловікам, які стали співучасниками у справі про побиття ветерана російсько-української війни у Смілі. Їм обрали запобіжний захід. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"Обрано запобіжні заходи ще двом співучасникам побиття військового у Смілі. За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях стосовно військовослужбовця, обрано запобіжні заходи — цілодобовий домашній арешт", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головному підозрюваному, "місцевому кримінальному авторитету" Вадиму Долотенку додали ще нову статтю. Йому повідомлено про підозру у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

"За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, підозрюваного у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів у м. Сміла на Черкащині. Він переховувався від органів слідства в одному з готелів на території Черкащини", — нагадали в Офісі генпрокурора.

Побиття військового у Смілі: що відомо

У місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між демобілізованим військовим Анатолієм Гончаренком та місцевим "кримінальним авторитетом", який має за плечима судовий вирок. Батьки ветерана потрапили у ДТП, яку спровокував фігурант. Військовий через соцмережі звернувся до смілян із проханням ідентифікувати кривдника його батьків.

Ним виявився Вадим Долотенко. Він побачив пост і сам призначив зустріч Гончаренку, під час якої заходився погрожувати військовому, побив його і змусив публічно вибачитися.

Інцидент обурив громадськість, а побиттям ветерана зацікавилося керівництво МВС. Очільник відомства Ігор Клименко назвав ситуацію у Смілі ганебною і пообіцяв "належну і жорстку реакцію правоохоронців" та службову перевірку щодо бездіяльності місцевих поліцейських.

На побиття ветерана війни у Смілі відреагували бійці Сил оборони. Вони обурилися безкарністю фігуранта та назвали вибачення військового приниженням.